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Erdoğan'dan 'Boykot ve Terörsüz Türkiye Açıklaması'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Boykot çağrısı) 2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 15:04, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 16:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışında muhabirlerle sohbet etti. Erdoğan gündeme dair de açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye

. Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız gibi gitmekte. CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar sizi yanıltmasın. Gezi'de de gördük, sonuçlarını gördük. CHP'nin attığı adımlar tutmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye'nin her şeyidir. Terörsüz Türkiye'yi Cumhur İttifakı kuruyor. Her geçen gün daha iyiye giden Türkiye var.

ABD ziyareti

. Şu anda ABD ziyareti ile ilgili tarih belirlemedik. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD'ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.

CHP'nin boykot çağrısı

. 2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor.

Devlet Bahçeli Mesaiye Başladı

Devlet Bahçeli'nin sağlığı

. Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımzı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu.Yapacağımız daha çok şey var.

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