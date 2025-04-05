ÜAK, doçentlik kriterlerine dair açıklama yapmalı!
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, doçentlik kriterlerinin değişip değişmeyeceğine dair akademisyenlere dair açıklama yapmalı!
20 Mart 2025 tarihli yazımızda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından
yapılan duyuruya göre doçentlik kriterlerinde düzenleme yapıldığını ve değişen
kriterlerin Ekim 2025 döneminden itibaren yürürlüğe gireceğini gündeme
taşımıştık.
Haberimizle aynı gün doçentlik kriterlerinde değişiklik yapıldığının gündeme
gelmesiyle birlikte Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı hızlıca duyuruyu
kaldırdı.
Aradan iki haftayı geçmesine karşılık ne Yükseköğretim Kurulundan ne de Üniversitelerarası
Kurul Başkanlığından akademisyenlerin merakını giderecek bir açıklama yapılmadı.
Doçentlik hazırlığına devam eden kişiler başta olmak üzere akademinin tüm paydaşları
koşulların değişip değişmeyeceğini, değişecekse hangi dönemi etkileyeceği konusunda
meraklı bekleyişini sürdürmektedir.
Akademinin dinamik yapısı dikkate alındığında, adayların çalışmalarını doğru
yere yönlendirebilmesi için bu belirsiz durumun bir an evvel ortadan kaldırılması
gerekmektedir.
İlgililerin dikkatine.