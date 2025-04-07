Norm kadro fazlası öğretmen atamaları 11 Nisan'da başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.03.2025 tarih ve 129901733 sayı yazısında ayrıca "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu 26.08.2024 tarihli ve 2024/57 sayılı Genelgenin 28.03.2025 tarihli ve 129827208 sayılı Makam Onayı ile yürürlükten kaldırıldığı da duyuruldu;

İşte o yazı;

İşte göze çarpanlar;

Hizmet puanı ve/veya hizmet süresi hesabında 9 Nisan 2025 tarihi esas alınacak.

İhtiyaç veya norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler kurum müdürlükleri tarafından 9-10 Nisan 2025 tarihinde ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla il milli eğitim müdürlüklerine bildirilecek.

İhtiyaç veya norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlere 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre tebligat yapılacak.

Yer değiştirmelerin her aşamasından önce alanlar itibarıyla ihtiyaç bulunan eğitim kurumları valiliklerce duyurulacak.

İhtiyaç veya norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek.

11-14 Nisan 2025 tarihleri arasında ilçe grubu içerisinde isteğe bağlı yer değişikliği için başvurular alınacak.

Tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile yer değiştirme başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin atamaları aynı ilçe grubu içerisinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı düşük olandan başlayarak valiliklerce resen yapılacak. Buna rağmen atanamayan öğretmenler ilçe grubu dışına resen atanmayacak.

İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli [Tam Bağımlı, Çok ileri düzeyde ÖGV, Belirgin ÖGV, Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)] raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenler hariç ihtiyaç veya norm kadro fazlası olarak belirlenen tüm öğretmenler ya tercihte bulunacak yada ilçe grubu içerisinde resen atanacak.

İHTİYAÇ VE NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU (NİSAN 2025)

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan ve kadrosunun bulunduğu eğitim kuruntunda veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme işlemleri yapılacaktır.

A. GENEL AÇIKLAMALAR

1. İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler için yapılacak işlemler Duyura'da yer aldığı sıra ile gerçekleştirilecektir.

2. Öncelikle ihtiyaç veya norm kadro fazlası öğretmen/öğretmenler belirlenecektir.

3. İhtiyaç veya norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılacak hizmet puanı ve/veya hizmet süresi hesabında 9 Nisan 2025 tarihi esas alınacaktır.

4. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerden norm kadro fazlası olanların da bu Duyuru kapsamında başvuru yapmaları gerekmektedir.

5. İhtiyaç veya norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlere 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre tebligat yapılacaktır.

6. İhtiyaç veya norm kadro fazlası öğretmenlerden eşi zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olanlar da bu Duyuru kapsamında yapılacak isteğe bağlı ve resen yer değiştirme işlemlerine tabi olacaktır.

7. İhtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için ayrı ayrı yapılacaktır.

8. İlk aşamada kadrolu öğretmenlerden ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda olanların yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

9. İkinci aşamada ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

10. İhtiyaç veya norm kadro fazlası olan sözleşmeli öğretmenlerden görev yaptıkları ilde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmayanlar Bakanlığa bildirilecektir.

11. Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda ya da yazılı olarak D bölümünde yer alan takvim çerçevesinde valiliklerce gerçekleştirilecektir.

12. Bu Duyuru kapsamında başvuru yapan öğretmenler en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecektir.

13. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" , "Bilgi Teknolojileri" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

14. Yer değiştirmelerin her aşamasından önce alanlar itibarıyla ihtiyaç bulunan eğitim kurumları valiliklerce duyurulacaktır.

15. Haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

16. Öğretmenler MEBBİS sözleşme ve görev kaydı ile hizmet puanı kontrollerini ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmen belirleme sürecinden önce kontrol ederek varsa yanlışlıkların düzeltilmesini belgeye dayalı olarak ilçe milli eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir. Görev kaydı veya hizmet puanındaki hata ya da eksiklik nedeniyle yaşanabilecek durumlardan öğretmenler sorumlu olacaktır.

17. Başvuruların elektronik ortam ya da yazılı olarak yapılması hususu valiliklerce belirlenecek olup yazılı başvurular için kullanılacak başvuru formu valiliklerce düzenlenerek öğretmenlere iletilecektir.

18. Bu duyuru kapsamında yapılacak yer değiştirmelere ilişkin (atama, kontenjan, hizmet puanı vb.) değişiklikler ve açıklamalar il milli eğitim müdürlüklerince internet sayfasından veya yazılı olarak öğretmenlere duyurulacaktır.

B. İHTİYAÇ VE NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN BELİRLENMESİ

1. Kurum müdürlüklerince sırasıyla;

1.1. Bulunduğu eğitim kurumuna ihtiyaç fazlası öğretmen olarak atandıktan sonra bu kurumda alanında norm kadro içine dahil olamamış öğretmen,

1.2. Eğitim kurumlarında norm kadro azalması nedeniyle alanında fazlalık oluşması halinde varsa öncelikle sözleşmeli öğretmen, aynı alanda birden fazla sözleşmeli öğretmen olması durumunda sırasıyla; sözleşmeli öğretmenlikte hizmet süresi düşük olan, sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayan, atamaya esas puanı düşük olan öğretmen,

1.3. Norm kadro fazlalığı oluşan alanda birden fazla kadrolu öğretmen olması durumunda hizmet puanı düşük olan öğretmen, hizmet puanı eşitliği halinde hizmet süresi daha az olan öğretmen norm kadro fazlası olarak belirlenecektir.

2. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik'in 29'uncu maddesi gereğince kadroları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine alınanlar hariç diğer kurumlarda görevli olanlar ve aylıksız izinli olanlar da ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesi işlemine dahil edilecektir.

3. İhtiyaç veya norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlere kurum müdürlükleri tarafından tebligat yapılarak tebliğ tebellüğ belgeleri muhafaza edilecektir.

4. Birinci madde kapsamında ihtiyaç veya norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler kurum müdürlükleri tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla il milli eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.

5. İhtiyaç veya norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin durumları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince incelenerek varsa hatalı işlemlerin düzeltilmesi sağlanacaktır.

C. İHTİYAÇ VEYA NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

NOT: İlçe grubu içerisinde yapılacak atamalarda büyükşehir il milli eğitim müdürlüklerinde bulunan ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin görev yaptığı ilçe olarak il milli eğitim müdürlüğü binasının adres ilçesi kabul edilecektir.

C.1. KADROLU ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİ

1. Öğretmenler D bölümünde yer alan takvimde belirtilen tarihler arasında valiliklerce belirlenen usul ile (elektronik ortam/yazılı olarak) başvuruda bulunacaktır.

2. Öğretmenler kadrosunun bulunduğu kurumun yer aldığı ilçe grubu içerisinde ilan edilen eğitim kurumları için en fazla 40 tercihte bulunabilecektir.

3. Yer değiştirmeler öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir.

4. Tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile yer değiştirme başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin atamaları aynı ilçe grubu içerisinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı düşük olandan başlayarak valiliklerce resen yapılacaktır.

5. İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli [Tam Bağımlı, Çok ileri düzeyde ÖGV, Belirgin ÖGV, Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)] raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar istemeleri halinde bu Duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecektir ancak bu öğretmenler engellilik durumlarının devamı süresince resen atama işlemlerinden istisna tutulacaktır. Bu durumda olan öğretmenlerin ilgili belgelerini 15 Nisan 2025 tarihine kadar kurumlan aracılığıyla il milli eğitim müdürlüklerine iletmeleri gerekmektedir.

6. Bu atama işlemi sonrasında halen ihtiyaç ve norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenlerden il genelinde alanlarında ilan edilen eğitim kurumları için en fazla 40 tercih alınacaktır. Yer değiştirmeler öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne (Yer değiştirme işleminde hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilir.) göre gerçekleştirilecektir.

C.2. SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİ

1. Öğretmenler D bölümünde yer alan takvimde belirtilen tarihler arasında valiliklerce belirlenen usul ile (elektronik ortam/yazılı olarak) başvuruda bulunacaktır.

2. Öğretmenler kadrosunun bulunduğu kurumun yer aldığı ilçe grubundaki eğitim kurumları öncelikli olmak üzere ilan edilen eğitim kurumlarından en fazla 40 tercihte bulunabilecektir.

3. Öğretmenler ilan edilen eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne (Yer değiştirme işleminde hizmet sürelerinin eşit olması halinde sırasıyla; sözleşmeli öğretmenliğe önce başlayan, atamaya esas puanı yüksek olan atanır.) göre valiliklerce atanacaktır.

4.Tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması gerçekleşmeyenler ile yer değiştirme başvurusunda bulunmayan öğretmenlerin atamaları aynı ilçe grubu içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumları öncelikli olmak üzere hizmet süresi fazla olandan başlayarak valiliklerce resen yapılacaktır.

5. Bu şekilde de atamaları yapılamayan öğretmenler alanında en fazla öğretmen ihtiyacı bulunan beş il için tercihi alınmak üzere Bakanlığa bildirilecektir.

Ç. TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1.Ataması yapılan öğretmenlerin kararnameleri il milli eğitim müdürlüklerince MEBBİS üzerinden düzenlenerek ilgililere tebliğ edilmesi sağlanacaktır.

2. Ataması yapılan öğretmenler D bölümünde yer alan takvimde belirtilen tarihte ilişik kesme işlemlerini tamamlayacaktır.

3. Bu duyuru kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.

D. TAKVİM

İŞLEMLER VE TARİHLER İHTİYAÇ VE NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN BELİRLENMESİ İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Durumda Bulunan Öğretmenlerin Belirlenmesi 9-10 Nisan 2025 KADROLU ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ İlçe Grubu İçerisinde İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İçin Başvuruların Alınması 11-14 Nisan 2025 İlçe Grubu İçerisinde İsteğe Bağlı Atamaların Yapılması 15 Nisan 2025 İlçe Grubu İçerisinde Resen Atamaların Yapılması 16-17 Nisan 2025 İl Genelinde İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İçin Başvuruların Alınması 18-21 Nisan 2025 İl Genelinde İsteğe Bağlı Atamaların Yapılması 22 Nisan 2025 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ İl Genelinde İsteğe Bağlı Yer Değişikliği İçin Başvuruların Alınması 23-25 Nisan 2025 İl Genelinde İsteğe Bağlı Atamaların Yapılması 28 Nisan 2025 İl Genelinde Resen Atamaların Yapılması 29 Nisan 2025 Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenlerin İlişik Kesme İşlemleri 27 Haziran 2025

Bu Duyuru 18/10/2024 tarihli ve 32696 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu, 18/6/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 16/1/2025 tarihli ve 32784 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik'te yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Duyuru'da yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler Duyuru'da ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

Personel Genel Müdürlüğü

Ahmet KANDEMİR