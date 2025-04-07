Bakan Tekin'den Hayatını Kaybeden Öğretmenlere Taziye
Bakan Tekin, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, İstanbul'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden öğretmenler ve vatandaşlar için derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 07:55, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 07:57
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenler Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, derin üzüntülerini dile getirdi. İstanbul'da yaşanan bu elim olay, eğitim camiasını yasa boğdu.Bayram Tatili Dönüşü Feci Kaza: Dört Öğretmen Hayatını Kaybetti
Trafik kazasında iki değerli öğretmenimizin yanı sıra iki vatandaşımızı da kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Hayatını kaybeden öğretmenlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir.