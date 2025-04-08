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Okulların Yaz Tatili Öne Çekilmeyecek

Sözcü Gazetesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene alacağı iddiasını gündeme getirmişti. Ancak Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu yönde herhangi bir çalışma bulunmuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 12:04, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 12:06
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Okulların Yaz Tatili Öne Çekilmeyecek

Kurban Bayramı nedeniyle okulların yaz tatiline erken gireceği yönünde bazı basın organlarında yer alan iddialar, eğitim camiasında kafa karışıklığına yol açtı. Söz konusu iddialara ilişkin açıklama, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'den geldi.

Edip Üzen, X hesabından yaptığı paylaşımda, konuyu Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine sorduğunu belirterek, "Bakanlığın yaz tatilini öne çekme yönünde herhangi bir çalışması bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Böylece, yaz tatilinin Kurban Bayramı nedeniyle erkene alınacağına dair çıkan haberler yalanlanmış oldu. Eğitim-öğretim takvimi, daha önce açıklandığı şekliyle işlemeye devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açıklaması

Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Yaz Tatili İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

Söz konusu haberde özetle, "Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir. Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Manipülatif Haberlere İtibar Etmeyin

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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