MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili öncesinde öğrencilerin yaz tatiline ilişkin kapsamlı bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.

Bu yıl 6 Haziran'da başlaması beklenen tatilin kaç gün olacağı henüz bilinmezken, normal şartlar altında okulların 20 Haziran'da sona erecek olması çok sayıda ailenin mağduriyet yaşamasına neden olacak.

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte bayramda köy ziyareti yapacak olması ve yalnızca bir haftalık eğitim için yeniden okullara dönmesinin yaratacağı ekonomik maliyetin önüne geçmek isteyen MEB, bu yıl yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.

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Kulislerde konuşulanlara göre MEB Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu düzenleme hakkında bir takvim oluşturulması ve müfredatın hızlandırılması için talimat verdi.

6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak Kurban Bayramı öncesinde okulların 2-6 Haziran haftası itibarıyla sona ermesi planlanıyor. Normal şartlar altında eğitim ve öğretim döneminin son haftasında uygulanan 'sosyal etkinlik haftası' ise sıkışık takvim nedeniyle bu yıl pas geçilecek.