Ali Yalçın'dan ADÜ'de başörtülülere hakaret iddiasına sert tepki

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden bir öğretim üyesinin başörtülülere hakaret ettiği iddiasına dair açıklama yaptı. Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Pusuya Yatarak Fırsat Kollayan 28 Şubat Zihniyetine Geçit Vermeyeceğiz!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde örümcek kafalı bir öğretim üyesinin akademik personel mülakatında "Fakültemde başörtülü istemiyorum, başörtülü gelsin bakın neler yapacağım" diyerek kin kusması, 28 Şubat zihniyetinin, geçen 28 yıla rağmen hala bitmediğini, pusuya yatarak fırsat kolladığını apaçık ortaya koymaktadır.Bu kirli zihniyetin 28 Şubat'ta bu millete nasıl kan kusturduğunu hepimiz çok iyi biliyor ve hatırlıyoruz. Bilinmelidir ki kimse bu milletin efendisi ve devletin sahibi değildir. Devletin sahibi millettir ve milletin değerleriyle çatışmak milletle çatışmaktır. Bu ülkede bir daha böyle bir zihniyetin hortlamasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu karanlık ve hastalıklı zihniyet ülkenin tüm kurumlarından sökülüp atılıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.Aydın Sivil Dayanışma Platformunun ve Memur-Sen İl Temsilciliğimizin gösterdiği haklı, asil ve yerinde tepki, milletimizin bu zihniyete geçit vermeyeceğini gösteren kararlı duruşu temsil etmektedir.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünün bu konuda yapmış olduğu açıklama takdire şayandır. Üniversitenin söz konusu öğretim üyesiyle ilgili başlatmış olduğu idari soruşturmanın takipçisi olacağımızı ifade etmek isterim.Ayrımcı ve tehditkar yaklaşımın cezasız kalmaması için adli ve idari soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve hukukun işletilmesi bu bağnaz ve köhne zihniyete, 28 Şubat heveslilerine ciddi bir mesaj olacaktır.Bu vesileyle, geçmişte ülke tarihimizde kara bir leke olan başörtüsü yasağının, gelecekte yeniden hortlatılmaması için, başörtüsüne anayasal güvence talebimizi tekrarlıyor, Başörtüsüne Anayasal Özgürlük İmza Kampanyamıza destek çağrımızı yineliyoruz.