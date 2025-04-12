Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede
Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede
Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı
Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz 'yapay zeka' eğitimi
Öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz 'yapay zeka' eğitimi
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
SMA Hastaları İçin Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde
SMA Hastaları İçin Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde
'Üniversiteler bilim insanı yetiştirsin, biz de öğretmen yetiştirelim'
'Üniversiteler bilim insanı yetiştirsin, biz de öğretmen yetiştirelim'
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyum Atandı
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyum Atandı
EGM'den 'Çıplak Arama' ve 'İşkence' İddialarına Suç Duyurusu
EGM'den 'Çıplak Arama' ve 'İşkence' İddialarına Suç Duyurusu
Bakanlık, Oyun Alanına Alınmayan Çocuk İçin Devrede
Bakanlık, Oyun Alanına Alınmayan Çocuk İçin Devrede
Okulda 'menenjit' alarmı! 8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti
Okulda 'menenjit' alarmı! 8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti
112 Acil Çağrı Merkezlerine Asılsız İhbar Cezaları Artıyor
112 Acil Çağrı Merkezlerine Asılsız İhbar Cezaları Artıyor
Erdoğan, Özel'e 500 Bin TL'lik Tazminat Davası Açtı
Erdoğan, Özel'e 500 Bin TL'lik Tazminat Davası Açtı
Euro 3 yılın zirvesinde! Dolarda değer kaybı sürüyor
Euro 3 yılın zirvesinde! Dolarda değer kaybı sürüyor
Bakan Tunç: Önemli bir yargı paketi Meclis'in gündemine gelecek
Bakan Tunç: Önemli bir yargı paketi Meclis'in gündemine gelecek
TCMB Faiz Kararı Öncesi Ekonomistlerin Tahminleri
TCMB Faiz Kararı Öncesi Ekonomistlerin Tahminleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir
Altın Fiyatları Rekor Kırarken Dolar Düşüyor
Altın Fiyatları Rekor Kırarken Dolar Düşüyor
Maaş promosyonunda yeni rekor TBMM'de
Maaş promosyonunda yeni rekor TBMM'de
İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam Geldi
İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam Geldi
Bakan Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Bakan Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Bakan Yumaklı'dan işletmelere 'tavuk döner' uyarısı
Bakan Yumaklı'dan işletmelere 'tavuk döner' uyarısı
Otomobil Tankere Çarptı: 1'i Polis, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Otomobil Tankere Çarptı: 1'i Polis, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadelede %46'lık Artış
Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadelede %46'lık Artış
İndirim Kısa Sürdü: Benzin Tekrar Zamlanacak!
İndirim Kısa Sürdü: Benzin Tekrar Zamlanacak!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 23 gümrük memuru tutuklandı, 15'i serbest kaldı. Soruşturma derinleşiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 09:37, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 09:39
Yazdır

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza memurundan 23'ü tutuklandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.Zanlılardan 23'ü hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 15'i salıverildi.

Soruşturma

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sınır kapısında görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması başlatılmıştı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen çalışmada, ocak ayında başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapanlardan rüşvet aldıkları tespit edilmiş, bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirilmişti. Cumhuriyet Savcılığınca teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller doğrultusunda 3 gün önce 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirilmişti. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira bulunmuştu. Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 kişi hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 38 Gümrük Muhafaza Memuru Gözaltında

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber