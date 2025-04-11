Öğretmenleri yakından ilgilendiren ilçe grupları listesi yayımlandı

Tebliğler Dergisinde, tüm öğretmenleri yakından ilgilendiren ilçe grupları listesi yayınladı.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin atanmasında, illerde ilçe grupları oluşturulmakta, norm fazlası öğretmenler tercihlerine atamazlarsa ilçe gruplarındaki okullara atanacaklardır.

Atamalara esas ilçe grupları Nisan ayı Tebliğler Dergisinde yer aldı.

Ankara'daki Elmadağ, Çankaya, Ayaş, Yenimahalle aynı ilçe grupları içinde yer aldı

Ankara'da Elmadağ, Ayaş gibi yerler Mamak, Keçiören, Çankaya ile birlikte 1 Nolu ilçe grubuna alındı. Bu şu anlama geliyor. Çankaya'da norm fazlası olan bir öğretmen eğer tercihlerine atanamazsa Ayaş veya Elmadağ'a atanabilecek.

Ankara'da Bala, Gölbaşı ve Haymana kendi arasında 2 nolu ilçe grubunu, Evren, Şereflikoçhisar 3 nolu ilçe grubunu, Beypazarı ve Güdül 4 nolu ilçe grubunu, Çamlıdere ve Kızılhacamam 5 nolu ilçe grubunu oluşturdu.

Antalya'da da ilçe gruplarında esaslı değişiklikler yapıldı

- Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Muratpaşa ve Serik 1 nolu ilçe grubunu,

- Alanya, Gazipaşa 2 nolu ilçe grubun

- Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Manavgat 3 nolu ilçe grubunu

- Demre ve Kaş 4 nolu ilçe grubunu,

- Elmalı, Finike ve Kumluca nolu ilçe grubunu,

oluşturdu.

Yayımlanan bu gruplama göre, Serik ve Manavgat ilçelerine yüzlerce kilometre mesafe bulunan Kemer ilçesi 1.Grupta yer alırken, Manavgat'ın komşu ilçesi Alanya 2.grupta yer almış.

81 ili kapsayan ve Tebliğler Dergisinde yayımlanarak resmiyet kazanan ilçe gruplarını görmek için tıklayınız.