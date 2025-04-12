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Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan zirai don afeti tarım alanlarında büyük hasar yarattı. Malatya'da yaşanan zirai don, dünya kuru kayısı üretiminin belkemiği olan kayısı ağaçlarına zarar verdi.

Kaynak : BloombergHT
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 16:21, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 16:36
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Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu

Son dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerinde ardı ardına yaşanan zirai don afeti, tarım alanlarında ciddi hasar yarattı. Uzmanlar, don felaketinin bilançosunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını söylüyor. Fakat gelen haberler hiç de iç açıcı değil. Gece hava sıcaklığının eksi 14-15'leri görmesi bazı bölgelerde tarım alanlarında ciddi hasar yarattı.

'Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık'

Malatya'da Zirai Don Felaketi

Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından yaşanan zirai don, milyonlarca kayısı ağacına zarar verdi. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaşanan zirai don, kent ekonomisinin de belkemiği olan kayısıyı vurdu. Malatya genelinde tablonun çok kötü olduğuna vurgu yapan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından yaşanan zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunduk. Gördüğümüz tablo çok vahim. Yıllık 500 milyon dolar üzerinde gelir elde ettiğimiz kayısının tamamını kaybettik" dedi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Kayısıda meydana gelen zirai don, 6 Şubat sonrası ikinci bir afettir. Malatyamız Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmeli, zarar tespitleri titiz bir şekilde yapılarak kapsamlı destekler sunulmalıdır" dedi.

Karaman'da Elma Ağaçları Don Vurdu

Karaman'da çiçek açan milyonlarca elma ağacını don vurdu. 16 milyonun üzerindeki ağaç sayısı ile Türkiye'de birinci durumda olan Karaman, yılda ürettiği 500 bin ton elma ile de ikinci sırada yer alıyor. Elma Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serin ile birlikte elma bahçelerinde incelemede bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, sıfırın altında 11 derecelere düşen hava sıcaklıklarının elma ağaçlarında ciddi zarara neden olduğunu söyledi.

Elazığ ve Manisa'da Meyve Ağaçları Zarar Gördü

Elazığ'ın Keban ilçesinde yoğun kar yağışının ardından oluşan don nedeni ile kayısı, ceviz ve badem ağaçları büyük zarar gördü. Üreticiler, bu yıl mahsulün büyük bir kısmını şimdiden kaybettiklerini belirtti.Manisa'nın birçok ilçesinde meydana gelen zirai don, üzüm bağlarında büyük zarara yol açtı. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Manisa il genelinde yaşanan don olayının Kırkağaç ilçesini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Sivas ve Çorum'da Meyve Ağaçları Etkilendi

Sivas'ta etkili olan şiddetli soğuklar, kayısı ağaçlarındaki çiçeklerin dökülmesine neden oldu. Sivas'ın Gürün ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle kayısı ağaçlarının çiçekleri döküldü. Üreticiler kaybın büyük olduğunu belirtiyor.Çorum'da dün etkili olan kar yağışının ardından, hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü. Kar ve soğuk hava sebebiyle, Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden olan Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki meyve ağaçları ise zarar gördü. Tomurcuklanan ve çiçek açma dönemine giren ceviz ağaçlarının dalları donla birlikte karardı. Don sebebiyle büyük bir verim kaybının yaşanacağını söyleyen üreticiler, destek istedi. Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, "Meyve ve cevizde bir tane bile kurtulan ağacımız yoktur. Geçim kaynağı ceviz olan ilçemiz bu sene komple zarara uğramıştır" dedi.

Sakarya ve Tunceli'de Zirai Don Tehlikesi

Sakarya'da nisan ayında etkili olan soğuk hava ve kar yağışı çiçek açma dönemindeki fındık bahçelerinde don riskini artırarak fındıkta rekolte kaybı endişesine yol açtı. Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, fındıkta mutlaka bir tahribatın olacağını belirterek, tahribatın boyutunun ise havalar ısındığında netleşeceğini söyledi.Ünü ülke sınırlarını aşmış olan Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üretilen Ulukale dutunu don vurdu. Daha önce zirai don uyarısının yapıldığı Tunceli'de, dutun anavatanı sayılan, coğrafi işaretli Ulukale dutu üreticileri, dün gece dondurucu soğuk ile büyük endişe yaşadı. Ululale Dutu Üreticileri Kooperatifi Başkanı Necmettin Duman ise "Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü sabahına kadar devam eden olumsuz hava şartları maalesef bölgemizde bütün ürünlerimize zarar vermiştir. Özellikle don nedeniyle dut bahçelerinin oldukça etkilendiği görülmüştür, hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.

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