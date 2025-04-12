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'Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık'

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler nedeniyle Türkiye, son yılların en büyük zirai don olaylarından birini yaşıyor. Bakanlık, üreticilerin yanında olacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yer yer sıcaklığın -15 dereceye düştüğü son 3 günde bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 16:34, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 16:36
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'Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonrası tarihin en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını belirterek, "Bakanlık olarak, son yılların en geniş alanı kapsayan bu don olayı sonrasında da üretimin devamlılığını sağlamak üzere üreticilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu

Zirai Don Olaylarına Dair Bilgilendirme

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde yaşanan zirai don olaylarına ilişkin bilgi verdi. Mart ve nisanda, özellikle de son 3 günlük dönemde hava sıcaklıklarında ani düşüşler sonucu don, kar, dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Yumaklı, "Yer yer sıcaklığın eksi 15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı

Üreticilere Destek ve Geçmiş Olsun Mesajı

Yumaklı, olumsuz hava koşulları sonucu 2014'te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize büyük geçmiş olsun. Bakanlık olarak günlerdir olumsuz etkiyi en aza indirmek için 7 gün 24 saat sahada ve üreticimizin yanındayız. Bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor. Don ve doludan etkilenen üreticilerimiz, tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerimize, sigortalı üreticilerimiz de Alo TARSİM 172 İhbar Hattı'na ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilirler. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, son yılların en geniş alanı kapsayan bu don olayı sonrasında da üretimin devamlılığını sağlamak üzere üreticilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Tekraren üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim memleketimizi her türlü afetten korusun."

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