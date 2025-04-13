Bakanlığın Gelirleri Öğrencilere Burs ve Yurt Olacak

İstinaf'tan Bedelli Askerlik İçin Emsal 'Tazminat' Kararı
İstinaf'tan Bedelli Askerlik İçin Emsal 'Tazminat' Kararı
Kongre Tarihi Açıklanınca Heyet İmralı'ya Gidecek
Kongre Tarihi Açıklanınca Heyet İmralı'ya Gidecek
Kiralık Konut İlanlarında Düşüş! İşte Sebebi
Kiralık Konut İlanlarında Düşüş! İşte Sebebi
Bakan Tekin: Eğitim Müfredatı Sık Sık Değiştirilmeli
Bakan Tekin: Eğitim Müfredatı Sık Sık Değiştirilmeli
Hastalara yönelik uygunsuz yazışmaları ifşa olan 2 doktora gözaltı
Hastalara yönelik uygunsuz yazışmaları ifşa olan 2 doktora gözaltı
Mehmet Şimşek: Çin küresel imalatta öne geçti
Mehmet Şimşek: Çin küresel imalatta öne geçti
'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz'
'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz'
DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
'Türkiye, nitelikli öğretmen eksikliği yaşamayan nadir ülkelerden biri'
'Türkiye, nitelikli öğretmen eksikliği yaşamayan nadir ülkelerden biri'
Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu
Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu
Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki
Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki
Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor
Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor
Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası
Benzin Fiyatlarına Zam Geldi
Benzin Fiyatlarına Zam Geldi
Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası
Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplandı
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplandı
Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede
Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede
Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı
Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz 'yapay zeka' eğitimi
Öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz 'yapay zeka' eğitimi
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakanlığın Gelirleri Öğrencilere Burs ve Yurt Olacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının hizmet gelirleri, öğrenim kredisi, burs, barınma, beslenme ve destekleme ödemelerinin karşılanmasında kullanılacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 08:23, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 07:55
Yazdır
Bakanlığın Gelirleri Öğrencilere Burs ve Yurt Olacak

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 32 maddelik kanun teklifine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, özel gelir olarak kaydedilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gelirlerinin Kullanımı

Bakanlık gelirleri yine bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak. Bu kapsamda kaydedilen ödenekler, bakanlığın gençlik, spor ve yurt hizmetleri için ayrılacak. Böylece öğrenim kredisi, burs, barınma, beslenme ve destekleme ödemelerinin bir bölümü hizmet gelirlerinden karşılanacak. Bu gelirlerle yeni yurtların inşa edilmesi, gençlik ve spor alanındaki yatırımların daha hızlı gerçekleştirilmesi için ek ödenek de oluşturulacak.

Teklifin Diğer Maddeleri

Öte yandan teklifin diğer maddeleri çoğunlukla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemeleri içeriyor. Teklifle, devlet memurlarının özlük hakları korunacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterlik adını alacak.Bakan müşavirlerinin görev süresi bakanın görev süresiyle sınırlı kalacak. Kamu görevlisi iken bakan müşavirliğine atananlar, görevleri sona erdiğinde eski görevlerine 1 ay içinde dönecek.Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nden emekli olanların sağlık giderleri Danıştay bütçesinden karşılanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber