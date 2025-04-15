Meteoroloji Uyardı: Karla Karışık Yağmur ve Çığ Tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 15 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Genel Hava Durumu ve Uyarılar

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara Bölgesi

Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2Marmara bölgesinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne °C, 17°C - Parçalı bulutlu

İstanbul °C, 18°C - Parçalı bulutlu

Kırklareli °C, 17°C - Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi

Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3Ege bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Denizli °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu

İzmir °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu

Muğla °C, 22°C - Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4Akdeniz bölgesinin az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Adana °C, 23°C - Parçalı bulutlu

Antalya °C, 25°C - Az bulutlu ve açık

Burdur °C, 18°C - Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 5İç Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ankara °C, 15°C - Az bulutlu ve açık

Eskişehir °C, 18°C - Az bulutlu ve açık

Konya °C, 14°C - Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 6Batı Karadeniz bölgesinin az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bolu °C, 14°C - Az bulutlu ve açık

Karabük °C, 14°C - Az bulutlu ve açık

Sinop °C, 14°C - Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 7Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya °C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

Rize °C, 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Samsun °C, 14°C - Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 8Doğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneybatısı ile Iğdır çevrelerinin yağmurlu, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum °C, 2°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Kars °C, 3°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Malatya °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 9Güneydoğu Anadolu bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adıyaman °C, 15°C - Parçalı bulutlu

Diyarbakır °C, 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

Gaziantep °C, 16°C - Parçalı bulutlu



