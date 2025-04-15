Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı

Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi.

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