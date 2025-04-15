BIST 100 Endeksi Gün Ortasında Yükselişini Sürdürdü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kazanarak 9.481,36 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,74 puan ve yüzde 0,61 artışla 9.481,36 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 40 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,3, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,65 ile taş ve toprak, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,08 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret tarifelerini ertelemesi sonrasında müzakerelere yönelik artan iyimserliğin etkisiyle oluşan pozitif seyir yurt içi piyasalara da yansıdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



