Cumali'yi bulmak için ekipler seferber oldu

Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için yürütülen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

Jandarma, polis ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlilerince sürdürülen arama tarama çalışmasına, çevre illerden gelen personel de destek veriyor.

Mahalleyi iz takip köpeğinin yardımıyla arayan ekipler, bölgeden geçen dereyi ve derenin döküldüğü Akdeniz'i inceliyor.

Havadan helikopter ve dron ile bölgeyi kontrol eden ekiplerin denizdeki arama faaliyetlerine balıkçılar da tekneleriyle destek veriyor.

"Cumali yavrumuzu bulmak için bütün ekipler seferber oldu"

Olay yerine giden Vali Yavuz Selim Köşger, AFAD İl Müdürü Nurettin Havutçu'dan bilgi aldı, çocuğun annesi Karanfil Timi ile görüştü.

Köşger, gazetecilere, ailenin çocuğun 12 Nisan saat 09.00'dan itibaren kaybolduğunu beyan ettiğini, olayın kendilerine saat 15.00 civarında ulaştığını söyledi.

İhbarın ardından bölgede arama çalışmalarına başlandığını dile getiren Köşger, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar çocuğumuzdan iki iz var. Birincisi arama köpeğinin bir noktada çocuğun kokusunu alıp tepki vermesi. Diğer husus da çocuğumuzun terliğinin bulunması. Hem kara hem dere hem de denizde arama faaliyetleri devam ediyor. Yoğunlukla o ize yakın noktalarda su altı taramaları yapılıyor. Arazide otlu ve kamışlı olan kısımlar var. Deniz ve derede su bulanık, aramayı zorlaştıran şartlar var. Buna rağmen Cumali yavrumuzu bulmak için bütün ekipler seferber oldu. Herkes elinden gayreti gösteriyor."

Köşger, sahada 162 personelin görev yaptığını belirterek, "Sahada 37 araç, 5 bot, 2-3 balıkçı teknesi, Sahil Güveliğimizin arama gemileri var, havada da jandarmanın helikopteri ve 2 dron var. Devletimizin bütün teknik ekipmanlarını ve insan gücünü seferber ettik. Yavrumuzu bulmak için gayret ediyoruz. İnşallah bulacağız." ifadesini kullandı.

Ailenin bölgeye mevsimlik tarım işçisi olarak geldiğini anlatan Köşger, görgü tanıklarından Cumali Timi'nin elindeki kovayla balık tutmaya çalıştığına dair bilgi alındığını kaydetti.

Cumali Timi'den 12 Nisan'dan itibaren haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, dün jandarma ekiplerince bulunan terliğin 7 yaşındaki çocuğa ait olduğu belirlenmişti.