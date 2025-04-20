Zirai Don İçin Destek Müjdesi: Çiftçi Kaderine Terk Edilmedi

1 Şubat -14 Nisan tarihleri zirai don kapsamına alındı. Tarım sigortası yaptıran üreticilere sigorta poliçeleri kapsamında ödemeleri yapılacak. TARSİM ekipleri hasar tespiti ve ekspertiz raporlarını hızlı şekilde yaparak hasar ödemelerini gerçekleştirecek. Sigorta yaptıran çiftçiler, hasar oranları kadar hasar tazminatı alacak. TARSİM verilerine göre sigorta oranı, üzümde yüzde 54, kayısıda yüzde 28, fındıkta yüzde 22, elmada ise yüzde 25.

Çiftçi Kaderine Terk Edilmedi

Tarım sigortası olmayan çiftçiler de bu süreçte kaderine terk edilmeyecek. Don paket sigortası olmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler, zarar gören mahsullerinin bu üretim döneminde, şimdiye kadarki harcamasını don hasar oranları dikkate alınarak hesaplanacak. Bu miktar üreticilere ilave bir destek olarak verilecek. Örneğin çiftçi 1.000 liralık masraf yaptı. Hasarı eğer yüzde 100 ise yaptığı 1.000 TL'lik masrafın tamamı Tarım Bakanlığı tarafından ödenecek. Eğer hasarı yüzde 50 ise 1.000 TL'lik masrafın 500 TL'sini devlet verecek.

Sigortası Olan Hasar Tazminatının Tamamını Alacak

Zirai dondan hangi iller etkilendi? Yoğun olarak 34 ilimiz etkilendi.

Hangi ürünler etkilendi? Yoğun olarak meyve çeşidi olan ürünlerimiz etkilendi.

Hangi meyve çeşidi zirai don kapsamındadır? Armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm, fıstık.

Zirai Dondan Etkilenen Üreticilere İlave Destek Verilecek mi?

Evet. İlave destek nasıl verilecek? Don paket sigortası olmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler, zarar gören mahsullerinin bu üretim döneminde, şimdiye kadar ki harcamasını don hasar oranları dikkate alınarak hesaplanacak. Bu miktar üreticilere ilave bir destek olarak verilecek.

20 Yılın En Yüksek Tazminatını Ödeyeceğiz

SABAH'tan Betül Alakent'e özel açıklamalarda bulunan Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, son yılların en büyük zirai don felaketinin yaşandığını söyledi. Ekiplerin ilk günden beri sahada olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Engürülü, "Hasar tespit çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz tazminat ödemelerine başlayacağız" dedi. TARSİM'in 20 yılın en yüksek tazminatını ödeyeceğini anlatan Engürülü, "Hem yurtiçi hem de yurtdışında reasürans anlaşmalarımız var. Ödemede herhangi bir sorunumuz asla söz konusu değil. Hasar ne tespit edilirse onu çiftçimize son kuruşuna kadar ödeyeceğiz" diye konuştu.

Gıda Arz Güvenliğinde Sorun Yok

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 34 ilde zirai dondan 16 çeşit ürünün etkilendiğini belirterek, "Bunun dışında ülkemiz için önemli olan stratejik ürünler diye tabir ettiğimiz buğday, arpa ve benzeri hububat, fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller, ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumların etkilenmesi söz konusu değil. Gıda arz güvenliği açısından ülkemizde bir sorun yok" dedi. Hasar tespit çalışmalarının ardından çiftçiye destek ödemelerinin yapılacağını anlatan Bakan Yumaklı, şöyle devam etti: "Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde 70'i devlet tarafından karşılanıyor. Dondan korunmak için gerekli ihtiyaçların da yüzde 50'sini veriyor. Lütfen tarım sigortasını yaptırın."