Eski milletvekilinin oğlu, annesini silahla vurarak öldürdü
İzmir'in Foça ilçesinde eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 13:29, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 15:32
Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince çiftin oğulları C. Işıklar (28), gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.