Papa Francis Hayatını Kaybetti
Papa Francis Hayatını Kaybetti
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Mehmet Şimşek: Fiyat İstikrarı ve Yatırımlar Artacak
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Bugün Başlıyor
Öğretmen Atamaları İçin Başvurular Bugün Başlıyor
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Öğretmen Atama Yönetmeliği İçin MEB'e İki Öneri
Petrol ve Gaz Üretiminde Yeni Adımlar
Petrol ve Gaz Üretiminde Yeni Adımlar
ABD Gümrük Vergileri ve Türkiye: Yılmaz'ın Değerlendirmesi
ABD Gümrük Vergileri ve Türkiye: Yılmaz'ın Değerlendirmesi
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Ünlü Ayakkabı markasına 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası
Ünlü Ayakkabı markasına 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası
İstanbul'da 8.3 Milyar TL Destekle 8 Bin 979 Daire Yenileniyor
İstanbul'da 8.3 Milyar TL Destekle 8 Bin 979 Daire Yenileniyor
Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri
Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan UTTS Uyarısı
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan UTTS Uyarısı
TBMM'de 23 Nisan Çocuk Bayramı Etkinlikleri Başlıyor
TBMM'de 23 Nisan Çocuk Bayramı Etkinlikleri Başlıyor
İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Dönemi Başladı
İkinci El Otomobil Piyasasında Fırsat Dönemi Başladı
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
TBMM'de Kürsüye Zarar Veren Vekil Tazminat Ödeyecek
TBMM'de Kürsüye Zarar Veren Vekil Tazminat Ödeyecek
Sağlık Bakanlığı, 12 ilde 105 hastaneyi denetleyecek
Sağlık Bakanlığı, 12 ilde 105 hastaneyi denetleyecek
Altun: CHP'nin iddiaları siyasi tükenmişliğin göstergesi
Altun: CHP'nin iddiaları siyasi tükenmişliğin göstergesi
İğneada faciasında 12 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı
İğneada faciasında 12 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı
'Yeni infaz kanunu konusunda toplumda mutabakat var'
'Yeni infaz kanunu konusunda toplumda mutabakat var'
TBMM'de HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor
TBMM'de HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor
Meteoroloji: Türkiye'yi Sağanak Yağışlar Bekliyor
Meteoroloji: Türkiye'yi Sağanak Yağışlar Bekliyor
DEM Parti'de Adalet Bakanı ile Görüşecek İsimler Değişti
DEM Parti'de Adalet Bakanı ile Görüşecek İsimler Değişti
Liselilere ABD'de birincilik getiren 'hastane yatağı' projesi
Liselilere ABD'de birincilik getiren 'hastane yatağı' projesi
TRT'ye Yönelik Eleştiriler: RTÜK Başkanı Şahin'den Açıklama
TRT'ye Yönelik Eleştiriler: RTÜK Başkanı Şahin'den Açıklama
VDK, 500 Bin Mükellefi Taradı 40 Bini Riskli
VDK, 500 Bin Mükellefi Taradı 40 Bini Riskli
Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor
Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor
Sürücü Affı Gündemde Değil: 689 Bin Ehliyet Geri Alındı
Sürücü Affı Gündemde Değil: 689 Bin Ehliyet Geri Alındı
İlk ödemeler mayısta: İşte en çok başvuru yapılan iller
İlk ödemeler mayısta: İşte en çok başvuru yapılan iller
Zirai Don İçin Destek Müjdesi: Çiftçi Kaderine Terk Edilmedi
Zirai Don İçin Destek Müjdesi: Çiftçi Kaderine Terk Edilmedi
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de 23 Nisan Çocuk Bayramı Etkinlikleri Başlıyor

TBMM, 23 Nisan etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi' şenliğiyle çocuklar eğlenecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 07:25, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 07:45
Yazdır
TBMM'de 23 Nisan Çocuk Bayramı Etkinlikleri Başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi hafta boyunca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi şenliğinde çocuklar doyasıya eğlenecek. Çarşamba günü ise Genel Kurul'da özel oturum gerçekleştirilecek. Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları kürsüde olacak.

23 Nisan Etkinliklerinin Başlangıcı

Meclis'teki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bugün, Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi şenliği ile başlayacak.

Bu Yılın Teması: Yapay Zeka

TRT'nin de paydaş kurum olarak destek vereceği etkinliklerin bu yılki teması yapay zeka olacak. Çocuklar, gelişmiş robotlarla tanışacak. Yapay zeka destekli dijital boyama uygulaması ile hayal güçlerini renklerle yansıtacak. Sanal gerçeklik gözlüğü deneyimleri, hologram gösterileri, geleneksel oyunlarla teknoloji ve eğlenceyi bir araya getirecek etkinlikler düzenlenecek.

Dünya Çocuklarının Kabulü ve Çocuk Forumu

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 ülkeden gelen dünya çocuklarını kabul edecek. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğinde Çocuk Forumu düzenlenecek.

Çocuklar Meclis'te Konser Verecek

Yarın ise Meclis bahçesinde 7 Bölgeden 7 Eser 23 Nisan Konseri yapılacak. Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen çocukların kendi yazdıkları şiirler, yine onların özgün yorumlarıyla 7 şarkı halinde seslendirilecek.

  • Çeşitli yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödül verilecek.
  • Meclis Genel Kurulu'nda saat 13.00'te 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu'nda Meclis'i çocuklar yönetecek.

Meclis'te 23 Nisan Özel Oturumu

Çarşamba günü Genel Kurul'da özel oturum gerçekleştirilecek. Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları oturumda 10'ar dakikalık konuşma yapacak. Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber