Döviz Kuru Yükseldi, Motorine Zam Kapıda
Döviz kuru yükselişi ve enerji piyasası dalgalanmaları motorine zam getirdi. Motorin litre fiyatına 98 kuruş zam geliyor.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 21 Nisan 2025 18:42, Son Güncelleme : 21 Nisan 2025 22:20
Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına bir zam daha getirdi.
Motorin Fiyatlarında Artış
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam yapılacak. Öte yandan, 17 Nisan'da 94 kuruş zamlanan benzinde ise bu kez herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Yeni Fiyatlar
Yarın gece gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 45,36 TL'ye, Ankara'da 46,17 TL'ye, İzmir'de 46,50 TL'ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 45,16 TL, Ankara'da 45,75 TL, İzmir'de 46,12 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.