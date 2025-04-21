Döviz Kuru Yükseldi, Motorine Zam Kapıda

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına bir zam daha getirdi.

Motorin Fiyatlarında Artış

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam yapılacak. Öte yandan, 17 Nisan'da 94 kuruş zamlanan benzinde ise bu kez herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Yeni Fiyatlar

Yarın gece gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 45,36 TL'ye, Ankara'da 46,17 TL'ye, İzmir'de 46,50 TL'ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 45,16 TL, Ankara'da 45,75 TL, İzmir'de 46,12 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.