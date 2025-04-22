Motorine 23 Nisan'da Zam Gelecek

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, motorin fiyatlarında yeni bir zam dalgasına yol açtı. Motorinin litre fiyatı 98 kuruş artarken, benzin fiyatları sabit kaldı. İşte motorin zammının ardından İstanbul, İzmir ve Ankara'da akaryakıt fiyatlarında son durum...

Motorine 23 Nisan'dan geçerli olmak üzere zam gelecek

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına 23 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam gelecek.Son olarak 17 Nisan'da benzine 94 kuruş zam gelmişti. Ancak bu kez yalnızca motorin fiyatları yükselirken, benzinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'daki Güncel Akaryakıt Fiyatları

Zam sonrası motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 45,36 TL'ye, Ankara'da 46,17 TL'ye ve İzmir'de 46,50 TL'ye çıktı. Benzin fiyatları ise İstanbul'da 45,16 TL, Ankara'da 45,75 TL, İzmir'de 46,12 TL seviyesini koruyor.Fiyatlar, şehirler, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor. Tüketicilerin en güncel fiyatları yaşadıkları bölgedeki istasyonlardan kontrol etmesi gerekiyor.