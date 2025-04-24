Deprem Sonrası Emlak Fiyatları Ticaret Bakanlığı Takibinde

Hizmet İş Sendikası, Altındağ Belediyesi'nde grev kararı aldı
Hizmet İş Sendikası, Altındağ Belediyesi'nde grev kararı aldı
%0 Faizli Masrafsız 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli Masrafsız 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün
Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün
TCMB, Sıkı Parasal Duruşu Sürdürecek
TCMB, Sıkı Parasal Duruşu Sürdürecek
CHP'li Başkan Köksal'ın Davası Perşembe Günü Görülecek
CHP'li Başkan Köksal'ın Davası Perşembe Günü Görülecek
Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Ticaret Bakanı Bolat'tan Japonya'da İş Birliği Açıklamaları
Ticaret Bakanı Bolat'tan Japonya'da İş Birliği Açıklamaları
Zirai Don, Meyve Fiyatlarını Uçurdu
Zirai Don, Meyve Fiyatlarını Uçurdu
Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı ile Görüştü
Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı ile Görüştü
İstanbul Valisi depremde yaralananları ziyaret etti
İstanbul Valisi depremde yaralananları ziyaret etti
AFAD Uyardı: Artçı Depremlerin Olması Muhtemel
AFAD Uyardı: Artçı Depremlerin Olması Muhtemel
DMM 'Depreme ABD Gemisi Neden Oldu' İddiasını Yalanladı
DMM 'Depreme ABD Gemisi Neden Oldu' İddiasını Yalanladı
Üç ilde okullar yarın tatil edildi
Üç ilde okullar yarın tatil edildi
'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiası yalanlandı
'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiası yalanlandı
Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti
Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti
Depremi bilen Prof. Üşümezsoy: Daha büyük bir deprem beklemiyoruz
Depremi bilen Prof. Üşümezsoy: Daha büyük bir deprem beklemiyoruz
Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem meydana geldi
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı
İstanbul'da Deprem Sonrası Önlemler Açıklandı
İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda
İstanbul'da Deprem: Vatandaşlar Açık Alanlarda
THY ve Ajet'ten Bilet Fiyatlarına Düzenleme
THY ve Ajet'ten Bilet Fiyatlarına Düzenleme
İstanbul'da Bazı Kamu Personeline 2 Gün İdari İzin
İstanbul'da Bazı Kamu Personeline 2 Gün İdari İzin
İstanbul'da üniversiteler eğitime 2 gün ara veriyor
İstanbul'da üniversiteler eğitime 2 gün ara veriyor
İBB, kentsel dönüşüm projelerinin sadece yüzde 1'ini yürütüyor
İBB, kentsel dönüşüm projelerinin sadece yüzde 1'ini yürütüyor
DMM'den 'Deprem' Açıklaması: AFAD ve Kızılay Teyakkuzda
DMM'den 'Deprem' Açıklaması: AFAD ve Kızılay Teyakkuzda
Erdoğan: Devletimiz Deprem İçin Teyakkuzda
Erdoğan: Devletimiz Deprem İçin Teyakkuzda
AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok
AFAD'dan Açıklama: Marmara Depreminde Can Kaybı Yok
Erdoğan, İstanbul Depremleri İçin Bakanlarla Görüştü
Erdoğan, İstanbul Depremleri İçin Bakanlarla Görüştü
Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım Güvende
Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası Ulaşım Güvende
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Deprem Sonrası Emlak Fiyatları Ticaret Bakanlığı Takibinde

Ticaret Bakanlığı, İstanbul depremi sonrası emlak sektöründeki haksız fiyat artışlarını yakından takip ediyor ve gerekli önlemleri alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 07:38, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 07:38
Yazdır
Deprem Sonrası Emlak Fiyatları Ticaret Bakanlığı Takibinde

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından fırsatçılar da kolları sıvadı. Çevre illerde de hissedilen ve toplumda paniğe neden olan depremin ardından emlak sektöründe fiyat artışları tespit edildi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacağını kaydetti.

Fırsatçılık ve Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Alınan Önlemler

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, vatandaşların zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacağını belirterek, "İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Deprem Sonrası Emlak Sektöründe Yapılan Çalışmalar

"Vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip ediyoruz"Gürcan, İstanbul depremi sonrası taşınmaz ilanlarındaki haksız fiyat artışlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumsal Dayanışma ve Sorumluluk Bilinci

"İdari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacak"Gürcan, deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin öneminin her zamankinden daha fazla olduğunun altını çizdi. Bu hassas dönemde işletmeler ile birlikte tüm vatandaşların toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:"Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır. Bu çerçevede, İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber