Murat Ongun'un Avukatı Gözaltında

Soruşturmanın şüphelilerinden İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından gözaltına alındı. Avukat Kazım Yiğit Akalın'ın da aynı suçlamalardan gözaltına alındığı öğrenildi.

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın, yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından gözaltına alındı.

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