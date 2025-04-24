İstanbul'da 266 artçı deprem meydana geldi
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 11:07, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 12:44
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilere göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.
Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.