Ankara Çubuk'ta Trafik Kazası: 14 ve 55 Yaşındaki Sürücüler Yaralandı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ali A. (14) ile diğer aracın sürücüsü Ali K. (55) yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı'nda meydana geldi.

Ali A. yönetimindeki plakasız motosiklet ile Ali K.'nin kullandığı 66 AAZ 614 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, sağlık görevlileri tarafından kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağı kırılan motosikletin sürücüsü Ali A., ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.