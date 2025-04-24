Kızılay'dan Deprem Sonrası 1,4 Milyon Kişilik Gıda Desteği
Türk Kızılay, Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası 1,4 milyon kişilik gıda yardımı sağladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 13:42, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 13:43
Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanma alanlarındaki vatandaşlara 1,4 milyon kişilik gıda desteği dağıttı.
Deprem Sonrası Gıda Desteği
Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası binlerce gönüllü ve çalışan, 221'i mobil ikram aracı olmak üzere 347 dağıtım noktasında İstanbullulara hizmet sağladı.
Dağıtılan Gıda ve İçecek Miktarları
- İstanbul genelinde 527 bin bardak sıcak çorba
- 407 bin beslenme malzemesi
- 413 bin sıcak ve soğuk içecek
- 39 bin kumanya
- 15 bin 900 ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.
Afet Müdahale ve Ekstra Destek
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ana sorumluluğu olan beslenme hizmetini beslenme platformu paydaşları ile yürüten Türk Kızılay, gıda desteğinin yanı sıra 499 bin şişe içme suyu ile 1655 battaniyeyi vatandaşlara ulaştırdı.Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumuna, "0552 150 18 68" numaralı WhatsApp hattından erişilebiliyor.