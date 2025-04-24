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Okulda Nöbetçi Öğretmene Saldıran 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'da okulda öğrenciyi bıçaklayan ve okuldan atılan öğrenci, yanında arkadaşı ile üzerlerinde bıçakla okula gidip nöbetçi öğretmene saldırdı. Olaydan sonra kaçan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 19:10, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 19:10
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nin koridorunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aynı okulda öğrenciyi bıçakladığı ve okuldan atıldığı öğrenilen M.F.C.(17), yanına arkadaşı A.E.K.'yi (16) de alarak atıldığı okula gitti. Üzerlerinde bıçak bulunan 2 kişi önce okulun tuvaletinde saklandı. Öğrenciler nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) tuvalette yabancı 2 kişinin saklandığını söyledi. Öğretmen Umut Deniz Mert, okulun koridorunda karşılaştığı şahısları öğrencilere zarar vermemeleri için okulun dışına çıkmaları konusunda uyardı. Öğretmene saldıran M.F.C. ve A.E.K., okulun bahçesine kaçtı. Burada da bıçak çektikleri ileri sürülen saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

Olay Sonrası Gelişmeler

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen, tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan 2 saldırgan, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. M.F.C. ve A.E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

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