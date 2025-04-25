Eğitim-Bir-Sen'in Talebi Sonuç Verdi

Eğitim-Bir-Sen'in Ekim 2024 KİK Toplantısı'nda gündeme taşıdığı, üniversitelerde işçi statüsündeki personelin amir pozisyonlarına getirilmemesi yönündeki talep sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı görüşü doğrultusunda YÖK, tüm devlet üniversitelerine resmi yazı gönderdi.

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Eğitim-Bir-Sen tarafından Yükseköğretim Kurulu Kurum İdari Kurulu'nun (KİK) Ekim 2024 toplantısında dile getirilen, üniversitelerde işçi statüsündeki personelin müdür, amir, şef gibi kadrolara görevlendirilmemesi yönündeki talep karşılık buldu. YÖK, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin görüşüne dayanarak tüm devlet üniversitelerine resmi yazı gönderdi.Söz konusu yazıda, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin sadece memur ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülebileceği vurgulandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında tanımlanan müdür, amir, şef gibi pozisyonlara işçi statüsündeki personelin görevlendirilmesinin mümkün olmadığı açıkça ifade edildi.

YÖK'ün Resmi Yazısı

YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazıyla, kamu görev ve yetkilerinin hukuki çerçevede yürütülmesi açısından önemli bir belirsizlik ortadan kaldırılmış oldu. Eğitim-Bir-Sen, bu kararın kamu yönetiminde görev ve yetki dağılımının sağlıklı işlemesi ve memur statüsündeki kamu görevlilerinin mesleki haklarının korunması açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu çalışanlarının haklarını savunmaya, mevzuat dışı uygulamaların karşısında durmaya ve çalışma barışını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz dedi.Toplantıda ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre istihdam edilen işçiler ile hizmet alımı kapsamında çalışan işçilerin amir pozisyonlarına getirilmemesi gerektiği yönünde kamu üniversitelerine bir görüş yazısı gönderilmesi gerektiği de vurgulanmıştı.