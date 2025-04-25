İmamoğlu soruşturması! Oteldeki kameraları bantlayarak kapattılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Bu kapsamda, çarpıcı bir görüntü dosyaya girdi.

TOPLANTIDAN 50 DAKİKA ÖNCE KORUMALAR GELDİ

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde; İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor.

KAMERALAR BANTLARLA KAPATILDI

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor.