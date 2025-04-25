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Meslek liselerine okul müdürü atanmasında "Kimya/Kimya Teknolojisi" alan öğretmeninin durumu nasıl değerlendirilir?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği; Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak şartı ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Kimya/Kimya Teknolojisi" alan öğretmeninin hangi halde "atölye ve laboratuvar öğretmeni" hangi halde "genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni" olarak değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili 06.08.2021 tarih ve 29114915 sayılı yazıları ışığında konuyu değerlendireceğiz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 16:20, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 16:27
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Meslek liselerine okul müdürü atanmasında

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesi 2. fıkrası (a) bendindeki; "(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca; a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak, şartları aranır." hükmü bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Kimya/Kimya Teknolojisi" alan öğretmeninin hangi halde "atölye ve laboratuvar öğretmeni" hangi halde "genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni" olarak değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili 06.08.2021 tarih ve 29114915 sayılı yazılarında ise;

"1. "Kimya Teknolojisi" alanında eğitim verilen bir mesleki ve teknik eğitim kurumunda görev yapan ve bu alanın derslerini okutan Kimya/Kimya Teknolojisi alanı öğretmeni ve yöneticilerinin "atölye ve laboratuvar öğretmeni" olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile bu durumda olan öğretmen ve yöneticilere ilgi (b) Yönetmeliğin 88'inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim veya stajda koordinatörlük görevi verilmesi ve karşılığında ilgi (ç) Kararın 15 inci maddesine göre de ek ders ücreti ödenmesi, ayrıca "ilave eğitim öğretim tazminatı"ndan yararlandırılmaları mümkün bulunmaktadır.

2. Ancak, "Kimya Teknolojisi" alanında eğitim verilmeyen bir mesleki ve teknik eğitim kurumunda görev yapan Kimya/Kimya Teknolojisi alanı öğretmeni ve yöneticilerinin atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değil "genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni" olarak değerlendirilmesi gerektiğinden bu durumda olan öğretmen ve yöneticilere koordinatörlük görevi verilmemesi ve "ilave eğitim öğretim tazminatı" ödenmemesi gerekmektedir.

Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan Kimya/Kimya Teknolojisi alanı öğretmeni ve yöneticilerinin "atölye ve laboratuvar öğretmeni" veya "genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni" olarak değerlendirilmesinde bu yazıda yapılan açıklamaların esas alınması, konuyla ilgili daha önce tüm Valiliklere gönderilen Milli Eğitim Bakanlığı (mülga) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 09/02/2010 tarihli ve B.08.ETÖ.0.07.02.00.902.01/96/599 sayılı yazısı ve Milli Eğitim Bakanlığı (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)'nın 08/07/2014 tarihli ve 2859633 sayılı yazısının dikkate alınmaması gerekmektedir." şeklinde tüm ilgili birimlere talimat verilmiştir.

İşte o talimat;

Kısacası Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği; Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak şartı aramakta ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 06.08.2021 tarih ve 29114915 sayılı yazılarında da "Kimya Teknolojisi" alanında eğitim verilmeyen bir mesleki ve teknik eğitim kurumunda görev yapan Kimya/Kimya Teknolojisi alanı öğretmeni ve yöneticilerinin atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değil "genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni" olarak değerlendirilmesi gerektiği talimatı bulunmaktadır.

Bu mevzuat bilgileri ışığında; sitemize iletilen bilgilere göre "Kimya Teknolojisi" alanında eğitim verilmeyen bir mesleki ve teknik eğitim kuruma dışarıdan "Kimya/Kimya Teknolojisi" alanı öğretmeni "atölye ve laboratuvar öğretmeni" varsayılarak başka bir "atölye ve laboratuvar öğretmeni"nin başvurusu var iken puan üstünlüğüne göre müdür olarak atanmıştır.

Şimdi yukarıda yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 06.08.2021 tarih ve 29114915 sayılı yazılarındaki; "Kimya Teknolojisi" alanında eğitim verilmeyen bir mesleki ve teknik eğitim kurumunda görev yapan Kimya/Kimya Teknolojisi alanı öğretmeni ve yöneticilerinin atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değil "genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni" olarak değerlendirilmesi gerektiğinden bu durumda olan öğretmen ve yöneticilere koordinatörlük görevi verilmemesi ve "ilave eğitim öğretim tazminatı" ödenmemesi gerekmektedir." talimatına göre "Kimya Teknolojisi" alanında eğitim verilmeyen bu okuldaki alanı Kimya/Kimya Teknolojisi alanı olan okul müdürüne koordinatörlük görevi verilemeyecek, "ilave eğitim öğretim tazminatı" ödenmeyecek ve "genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni" olarak aylık ve ek ders karşılığı görevlerini yerine getirecektir..

E peki, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İnternet sitesindeki "2025 Nisan Yeniden Yönetici Görevlendirme Taslak Listesinde" yer alan ve "Kimya/Kimya Teknolojisi "alanı öğretmeni ile aynı anda Besni Şehit Eren Kupal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Müdür olmak için tercih yapan "Muhasebe ve Finansman" alanı öğretmeni alan öncelikli olmasına göre Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesi 2. fıkrası (a) bendindeki hükmü ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 06.08.2021 tarih ve 29114915 sayılı yazılarındaki talimatlarına rağmen neden atanmamıştır?

Ahmet KANDEMİR

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