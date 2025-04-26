Cevdet Yılmaz: Küresel Ekonomi türbülanstan geçiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayinden, sağlık endüstrilerine kadar her alanda teknolojik gelişimi hızlandırmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak 2002'den 2024'ün sonuna kadar 230 milyar dolarlık bir ekonomiyi 1,3 trilyon doların üzerine çıkarmayı başardık." dedi.

Ekonomi, Tarihi Sınamalarla Şekillenen Bir Türbülanstan Geçiyor

Yılmaz, Erzurum'da bir otelde düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu'nun açılışındaki konuşmasında, dijitalleşme ve yapay zeka çağında küresel refahın adalet, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle dengeli bir şekilde ilerletilmesinin, herkesin ortak sınavı olduğunu belirterek, son yıllarda küresel ekonominin tarihi sınamalarla şekillenen adeta bir türbülans döneminden geçtiğini ifade etti.

IMF'nin Büyüme Tahmini Geriye Çekildi

Salgın sonrası oluşan toparlanma ivmesinin, 2025 yılına gelindiğinde yerini yavaşlayan büyümeye, artan korumacılığa ve finansal belirsizliğe bıraktığını dile getiren Yılmaz, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 2025 yılı için açıklanan küresel büyüme tahmininin yalnızca yüzde 2,8 olduğunu ve yıl başından bu yana yarım puan civarında geriye çekildiğini belirtti.

Ticaretteki Daralma ve Enflasyondaki Oynaklık Toplumları Etkiliyor

Büyümedeki yavaşlama, ticaretteki daralma ve enflasyondaki oynaklık gibi makro göstergelerin yanı sıra tüm bu ekonomik süreçlerin toplumlar üzerindeki etkilerine işaret eden Yılmaz, 2022 Dünya Eşitsizlik Raporu'na göre küresel gelirin yüzde 52'sinin en zengin yüzde 10'luk kesime gittiğini, dünya nüfusunun yarısının ise bu gelirin yalnızca yüzde 8,5'ine sahip olduğunu ifade etti.

En Yoksul Yüzde 50 Hiçbir Şeye Sahip Değil

Servet dağılımında durumun daha kötü olduğunu dile getiren Yılmaz, küresel servetin yüzde 76'sının en zengin yüzde 10'un elinde bulunduğunu, en yoksul yüzde 50'nin ise hiçbir şeye sahip olmadığını anlatarak, bu tablonun sadece ekonomik refahı değil, aynı zamanda toplumsal adaleti de küresel düzeyde tehdit ettiğini vurguladı.

Artık Türkiye Yeni Bir Eşiğe Gelmiş Durumda

Cevdet Yılmaz, yapay zekanın günümüzün en önemli teknolojik dönüşümü olduğunu ve tüm alanları etkileyeceğini anlatarak, "Artık bilgi, petrol gibi bir meta değil, doğrudan üretim sürecinin kendisi haline gelmiş durumda. Karar alma mekanizmaları daha hızlı, sistemler daha öngörülebilir, süreçler ise daha hassas ölçülebilir hale gelmiş durumda. Bu dönüşüm, elbette kendi haline bırakılamaz, burada düzenlemelere ve bir etik çerçeveye ihtiyaç olduğu çok açık." ifadelerini kullandı.Yeşil, dijital ve sosyal dönüşümden oluşan üçüz dönüşümü Türkiye Yüzyılı vizyonunda ve kalkınma planlarında temel çerçeve olarak aldıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu anlamda iddialı çalışmalar yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Teknolojinin tüketicisi, pazarı olan bir ülke değil üreticisi olan bir ülke olma anlayışıyla hareket ediyoruz. Savunma sanayinden, sağlık endüstrilerine kadar her alanda teknolojik gelişimi hızlandırmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak 2002'den 2024'ün sonuna kadar 230 milyar dolarlık bir ekonomiyi 1,3 trilyon doların üzerine çıkarmayı başardık. Türkiye bunu başardı. Bu anlamda yeni bir eşikte olduğumuzu vurgulamamız lazım. 15 bin 500 dolar civarındaki kişi başına gelirimizle artık Türkiye yeni bir eşiğe gelmiş durumda. Üst orta gelirli ülkeler grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna geçiş aşamasındayız. Bu sadece rakamsal bir değişimi ifade etmiyor. Düşünüş biçimlerinden kurumsal yapılara farklı politikalara varıncaya kadar niteliksel bir değişimi de aynı zamanda ifade ediyor. Yeni bir döneme geçişi ifade ediyor. Farklı eğitim politikalarıyla demokratik standartlarımızı yükselterek çok çeşitli alanlarda kaliteyi, niteliği ön plana çıkararak hareket etmemiz gereken bir dönemin eşiğindeyiz."

Daha Adaletli Bir Küresel Düzen Mutlaka Oluşacaktır

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Mart 2025 tarihinde ilan ettiği 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin vizyonu doğrultusunda, ileri üretim teknolojilerinde yerli üretimi teşvik etmeyi, güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir ulusal nesnelerin interneti ekosistemi kurmayı, yüksek teknoloji ihracatını 3 kat artırarak 30 milyar dolara çıkarmayı ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatını 180 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, teknolojinin ancak etik değerlerle, adaletle birleştiği zaman anlam kazanacağını, refahın ancak paylaşıldığı zaman kıymetli olduğunu, geleceğin ancak birlikte inşa edilirse sürdürülebilir bir gelecek olacağını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:"Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya yüksek sesle ifade ettiği gibi, 'İnsanlık beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür.' Bugün yaşadığımız süreçler bir kader değildir. Mutlaka insanlık bu süreçlere tepkiler verecektir. Gazze'deki soykırıma da ekonomik anlamdaki kuralsızlıklara da belirsizliklere de insanlık mutlaka tepkiler verecektir. Daha adaletli bir küresel düzen mutlaka oluşacaktır. Türkiye de buna inşallah en fazla katkı veren ülkelerden biri olacaktır."