Türkiye'nin elektrik üretimi şubatta arttı

TBMM Başkanvekili Önder'in Hayati Tehlikesi Artıyor
TBMM Başkanvekili Önder'in Hayati Tehlikesi Artıyor
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Silivri Merkezli Deprem İstanbul'u Salladı
Silivri Merkezli Deprem İstanbul'u Salladı
Yargıda 100 TL'lik Davalar Sistemi Kitliyor
Yargıda 100 TL'lik Davalar Sistemi Kitliyor
Bakan Uraloğlu: Deprem Seferberliği Sonuç Verdi
Bakan Uraloğlu: Deprem Seferberliği Sonuç Verdi
Erdoğan: Türkiye'de 4 Milyon 33 Bin Göçmen Var
Erdoğan: Türkiye'de 4 Milyon 33 Bin Göçmen Var
Aracını Yıkarken Heyelan Oldu: Baba ve 2 Kızı Hayatını Kaybetti
Aracını Yıkarken Heyelan Oldu: Baba ve 2 Kızı Hayatını Kaybetti
Bakan Tekin: Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında, LGBT dayatmasına karşıyız
Bakan Tekin: Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında, LGBT dayatmasına karşıyız
İstanbul Valisi Açıkladı: Depremde Okullar Hasar Aldı Mı?
İstanbul Valisi Açıkladı: Depremde Okullar Hasar Aldı Mı?
8 İl Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 169 Gözaltı
8 İl Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 169 Gözaltı
Ticaret Bakanlığı 2025'te Denetimlerle 2,9 Milyar TL Ceza Kesti
Ticaret Bakanlığı 2025'te Denetimlerle 2,9 Milyar TL Ceza Kesti
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı!
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı!
MEB'den Göçer Çocuklar İçin Eğitim Takip Modülü
MEB'den Göçer Çocuklar İçin Eğitim Takip Modülü
Kütahya'da 3,9 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi
Kütahya'da 3,9 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi
Türkiye'de Altın Üretiminde Yeni Dönem
Türkiye'de Altın Üretiminde Yeni Dönem
TBMM'de Yoğun Mesai: Yeni Düzenlemeler Yolda
TBMM'de Yoğun Mesai: Yeni Düzenlemeler Yolda
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Şimşek: Maliye Disiplinimiz Sürecek
Bakan Şimşek: Maliye Disiplinimiz Sürecek
Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz
Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz
Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin elektrik üretimi şubatta arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 6,5 artarak 27 milyon 326 bin 453 megavatsaat oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 13:50, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 13:51
Yazdır
Türkiye'nin elektrik üretimi şubatta arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) şubata ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,1'i doğal gaz santralleri, yüzde 24,1'i ithal kömür santralleri, yüzde 15,2'si hidroelektrik santralleri, yüzde 11,1'i rüzgar santralleri, yüzde 10,6'sı linyit santralleri ve yüzde 3,7'si jeotermal santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 6,5 artışla 27 milyon 326 bin 453 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 4 artarak 23 milyon 191 bin 824 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 40,5'i sanayi, yüzde 30'u mesken aboneler, yüzde 26'sı kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,2, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,3 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı şubatta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 50 milyon 855 bin 279'a ulaştı.

Bu dönemde Şubat 2024'e göre, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5, mesken tüketicilerinin sayısında 2,1 yükseliş görülürken, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında 1,8, aydınlatma tüketicilerinin sayısında 1,5 ve sanayi tüketicilerinin sayısında da yüzde 1 artış kaydedildi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 1,6 artarak 97 bin 633 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25,1'ini doğal gaz santralleri, yüzde 24,4'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,3'ünü rüzgar santralleri, yüzde 10,7'sini ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber