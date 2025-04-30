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Bakan Göktaş: Medya Toplumu Şekillendiriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Geçmişte medyanın toplumu yansıtan bir ayna olduğunu düşünüyorduk. Ancak artık biliyoruz ki medya sadece yansıtmaz, aynı zamanda şekillendirir, duygularımızı etkiler. Hatta davranışlarımızı değiştirir." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2025 16:54, Son Güncelleme : 30 Nisan 2025 17:42
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Bakan Göktaş: Medya Toplumu Şekillendiriyor

RTÜK himayesinde Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi', ikinci gününde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda devam ediyor. Zirvede bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi'nin medya politikaları açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bugün aslında her eve dokunan bir konuyu medya içerikleri, gündüz kuşağı ve magazin programları, diziler haberler, sağlık, spor, çevre, programları gibi farklı içeriklerin toplum üzerindeki etkisini konuşmak için bir aradayız. Medya hayatımızın her yerinde, elimizdeki telefonlarda, oturma odamızdaki televizyonlarda, sabah haberlerinde, akşam izlediğimiz dizilerde, çocuklarımızın çizgi filmlerinde. Geçmişte medyanın toplumu yansıtan bir ayna olduğunu düşünüyorduk. Ancak artık biliyoruz ki medya sadece yansıtmaz, aynı zamanda şekillendirir, duygularımızı etkiler. Hatta davranışlarımızı değiştirir. Medya doğru ellerde büyük bir iyilik aracına dönüşür. Ancak yanlış ellerde aynı güç toplumsal değerleri aşındıran, ayrıştırıcı hatta zararlı bir araca dönüşebilir ifadelerini kullandı.

2025 Aile Yılı ve Medya

Bakan Göktaş, şiddeti medyada bir reyting unsuruna dönüştürmeme konusunda kararlı adımlar atıldığını belirterek, 2025 Aile Yılı kapsamında aile dostu bir medya yaklaşımını teşvik edeceklerini açıkladı. Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın aile değerlerini koruyan, çocukların gelişimini destekleyen medya içeriklerinin yaygınlaşmasına vesile olmasını diledi.

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