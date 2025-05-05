Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK'e göre nisan enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşti. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 48,73 olarak gerçekleşti.

Nisan Ayı Tüketici Fiyat Endeksi Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıklamasıyla nisan ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜİK'e göre nisan enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşti. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 48,73 olarak gerçekleşti.

Mayıs Ayı Kira Artış Oranı

Mayıs ayı kira artış oranı nasıl belirlendi? Kira artış oranları 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılıyor. Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 48,73 seviyesini aşamayacak. İki yıldır uygulanan konutlarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı.