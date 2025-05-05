Memurların aldığı zam eridi... İşte oluşan enflasyon farkı
Kamu personelinin Ocak ayında aldığı yüzde 6'lık zam, açıklanan enflasyon rakamlarına göre erimiş oldu. Enflasyon farkı oluştu.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 10:09, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 10:14
Memurlar, 2025 yılı Ocak ayında toplu sözleşme gereğince yüzde 6 zam almıştır.
Ocak ayında enflasyon 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, Nisan ayında da yüzde 3,00 olarak açıklandı..
4 aylık enflasyon rakamlarına göre kamu personelinin aldığı zam 4 ayda eridi. Yüzde 6,94 enflasyon farkı oluştu.
Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları düşünüldüğünde kamu personelinin alım gücü oldukça azalacaktır.
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Edip Üzen
10,062Nisan Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı