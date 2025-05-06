Atama alanı değiştirilen ve alanı bazı alanlarla birleştirilen öğretmenler alanlarını kendileri belirleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 05.05.2025 tarih ve 131861585 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının "Öğretmenlik Alanları, Atama e Ders Okutma Esasları" na ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı'nda 10 Nisan 2025 tarihinde değişiklik yapılmış ve 2025-2809 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzenlemeye göre;

a. Bilişim Teknolojileri alanına kaynak yükseköğretim programları /fakülteler yeniden düzenlenmiş ayrıca Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri atama alanı oluşturulmuştur.

b. Raylı Sistemler Teknolojisi /Raylı Sistemler Makine, Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik atama alanları kaldırılarak Raylı Sistemler teknolojisi / Raylı Sistem Araçları atama alanı oluşturulmuştur.

c. Sanat ve Tasarım /Plastik Sanatlar /Plastik Sanatlar, Sanat ve Tasarım /Plastik Sanatlar /İç Mekan Dekorasyon ile Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar atama alanları kaldırılmış olup Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar atama alanı oluşturulmuştur.

ç. Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri, Tarım Teknolojileri / Tarım/Bahçe ve Peyzaj ile Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri atama alanları birleştirilerek Tarım Teknolojileri / Tarım atama alanı oluşturulmuştur.

Bu doğrultuda (a) ve (c) maddelerinde belirtilen alanlarda görev yapan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin yeni alanlarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler 6-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında (Saat 16.00'a kadar) https://meb.ai/Uak2xRY adresinde yer alan modül üzerinden aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir;

1. Modüle kişisel MEBBİS kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılacaktır.

2. Yeni alan belirleme iş ve işlemleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kurul Kararı ile 02.05.2025 tarihli ve 13174415 sayılı görüşüne göre gerçekleştirilecektir.

3. Bakanlığımız tarafından 21.04.2025 talihli 130968851 sayılı yazı ile ilgili alanlarda görev yapan öğretmenlerden MEBBİS modülünde yer alan öğrenim bilgilerinin kontrol edilerek gerektiği takdirde güncelleme yapmaları istenmiştir. Bu kapsamda MEBBİS modülünde yer alan mezuniyet bilgilerine göre yeni alanları belirlenecektir.

4. Mezuniyetleri itibarıyla geçebilecekleri birden fazla alan olan öğretmenler için geçebilecekleri alanlar tercihine sunulacaktır. Öğretmenler tercihini yaparak sisteme kaydetmek zorundadır.

5. Mezuniyetleri itibarıyla geçebilecekleri sadece bir alan olan öğretmenler için belirlenen alan ekrana yansıtılacaktır. Öğretmenler ekranına yansıyan alanın doğruluğunu kontrol ederek kaydetmek zorundadır

6. MEBBİS modülünde öğrenim bilgilerinde hata ya da eksiklik olanlar belgeleriyle birlikte il/ilçe illi eğitim müdürlüklerine müracaat edecekler il milli eğitim müdürlükleri de bu belgeleri e-posta ile Öğretmen Atama Daire Başkanlığına ileteceklerdir. Bu doğrultuda geçilebilecek alana ilişkin yapılacak güncellemelerin öğretmen tarafından modül üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.

7. Modül üzerinden kayıt işlemi yapmayan öğretmenlerin alanları mezuniyetleri dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu kurum türüne uygun olarak Bakanlıkça belirlenecektir.

8. Yeni alan belirleme işlemi öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda gerçekleştirilecek olup yeni alanında norm kadro bulunmayanlar hakkında norm kadro fazlası öğretmenlere dair mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

9. 8 Mayıs 2025 tarihinde kararnameler gönderilecektir. Kararnameler ivedilikle işleme alınarak kurum/okul müdürlükleri tarafından öğretmenlerin aynı gün içinde alan geçişleri sağlanacaktır.

a. Bilişim Teknolojileri

1. Mezuniyeti sadece Bilgisayar ve Öğretini Teknolojileri alanına kaynak olan öğretmenlerin yeni alanı Bilgisayar ve Öğretini Teknolojileri olarak belirlenecektir.

2. Değişiklik öncesinde mezuniyeti itibarıyla her kurum türünde görev yapabilen Bilişini Teknolojileri öğretmenlerinden mezuniyetleri yeni düzenlemeye göre sadece Bilişini Teknolojileri alanına kaynak olanlara bir defaya mahsus olmak üzere Bilgisayar ve Öğretini Teknolojileri alanı için de tercih hakkı verilecektir.

3. Düzenleme öncesinde bilişim teknolojileri alanına daha önceki Kurul Kararları doğrultusunda atanmış veya alan değiştirmiş öğretmenlerden mezuniyeti yeni düzenlemeye göre her iki alana da kaynak olmayan öğretmenlerin yeni alanı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri olarak belirlenecektir.

b. Raylı Sistemler Teknolojisi

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine ile Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik alanlarında görev yapan öğretmenlerin yeni alanı Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistem Araçları olarak belirlenecektir.

c. Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar

1. Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar alanında görev yapan öğretmenlerin yeni alanı doğrudan Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar olarak belirlenecektir.

2. Sanat ve Tasarını / Plastik Sanatlar / İç Mekan Dekorasyon ile Sanat ve Tasarını / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar alanlarında görev yapan öğretmenler mezuniyetlerine uygun olan alanlara geçişleri için tercihleri alınacaktır.

ç. Tarım Teknolojileri

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri, Tarım Teknolojileri / Tarım/Bahçe ve Peyzaj ile Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri alanlarında görev yapan öğretmenlerin yeni alanı Tarım Teknolojileri / Tarım olarak belirlenecektir.

Eğitim kurumu yöneticileri ve öğretmenler için yeni alan belirleme sayfasın ulaşmak için tıklayınız.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR