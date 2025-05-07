Öğretmenlerin Sıra Tayini ve Sorunlar
MEB; öğretmenlere geçmişte de uygulanan sıra tayini uygulamasına geçeceğini ocak ayında yayımladığı yer değiştirme takvimi ile ilan etmişti. Bu hafta başlaması gereken süreç bazı gerekçelerle 12 Mayıs 2025'e ertelendi. Yeni takvimde de sıra tayini uygulaması yer aldı.
Daha önce sıra tayini uygulaması ile ilgili bir değerlendirmeyi "Öğretmenlerin
Yer Değiştirmesinde Sıra Tayini Çözüm mü?" https://www.memurlar.net/haber/1131140/ogretmenlerin-yer-degistirmesinde-sira-tayini-cozum-mu.html
başlığıyla yayımlamıştık. O yazımızda bazı önerilerde de bulunmuştuk. Bunlardan
bir tanesi de tercih sayısının 20 olması halinde dahi sıraya tabi tercihlerin
ilk 3 tercih olabileceğini aksi halde sistemin kilitleneceğini vurgulamıştık.
MEB'in yayımladığı kılavuzda https://www.memurlar.net/haber/1134871/ogretmenlerin-il-ici-istege-bagli-yer-degistirme-duyurusu-yayimlandi.html
40 tercih hakkı olacağı ve ilk iki tercihin sıra tayinine tabi tutacağı yer
aldı.
Bir sendika başkanı, tüm tercihlerin (40 tercihin tamamının) sıra tayinine
tabi olması gerektiğini vurguladı. Bunun anlamı aslında özellikle iller arası
tayinlerde tercih edilebilecek okul kalmamasıdır. Çünkü bir okulda sırada öğretmen
varsa o okula diğer atama gruplarında atama yapılmaması(o kadronun kapatılması)
yer almakta kuralda. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir.
Bir başka sorun ise sıra tayininde ; ilk aşamada ilk iki tercihi dışında bir
kuruma örneğin 20 Mayıs'ta atanan öğretmenin puanı ne kadar yüksek olursa olsun
ilk iki tercihinden çekilmiş sayılacak olması sorunudur. Bu yüksek puanlı öğretmenlerin
mağduriyetine yol açacaktır.
Örnek: Öğretmen 20 tercih yapmış olsun. 20 Mayıs itibariyle ilk iki ve diğer(3-4-5-6-7-8-9)
tercihlerinde boşluk olmadığından 10.tercihine 20 Mayıs'ta atanmış olsun. Bu
durumda 18 Haziran ya da 11 Ağustos'ta sıralar çalıştırıldığında bu okullarda
(öğretmenin ilk iki tercihinde) emeklilik ya da başka nedenle kadro açılırsa
buralara Mayıs'ta 10.tercihine atanan öğretmenin atanma şansı yoktur. Yerine
daha düşük puanlı bir öğretmen atanacaktır.
Bu sorunların da çözümü mümkündür.
MEB'in konuyu yeniden alması yerinde bir karar olacaktır.
Maksut BALMUK
Öğretmen,Yazar