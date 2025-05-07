Öğretmenlerin Sıra Tayini ve Sorunlar

Daha önce sıra tayini uygulaması ile ilgili bir değerlendirmeyi "Öğretmenlerin Yer Değiştirmesinde Sıra Tayini Çözüm mü?" https://www.memurlar.net/haber/1131140/ogretmenlerin-yer-degistirmesinde-sira-tayini-cozum-mu.html başlığıyla yayımlamıştık. O yazımızda bazı önerilerde de bulunmuştuk. Bunlardan bir tanesi de tercih sayısının 20 olması halinde dahi sıraya tabi tercihlerin ilk 3 tercih olabileceğini aksi halde sistemin kilitleneceğini vurgulamıştık.



MEB'in yayımladığı kılavuzda https://www.memurlar.net/haber/1134871/ogretmenlerin-il-ici-istege-bagli-yer-degistirme-duyurusu-yayimlandi.html 40 tercih hakkı olacağı ve ilk iki tercihin sıra tayinine tabi tutacağı yer aldı.



Bir sendika başkanı, tüm tercihlerin (40 tercihin tamamının) sıra tayinine tabi olması gerektiğini vurguladı. Bunun anlamı aslında özellikle iller arası tayinlerde tercih edilebilecek okul kalmamasıdır. Çünkü bir okulda sırada öğretmen varsa o okula diğer atama gruplarında atama yapılmaması(o kadronun kapatılması) yer almakta kuralda. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir.



Bir başka sorun ise sıra tayininde ; ilk aşamada ilk iki tercihi dışında bir kuruma örneğin 20 Mayıs'ta atanan öğretmenin puanı ne kadar yüksek olursa olsun ilk iki tercihinden çekilmiş sayılacak olması sorunudur. Bu yüksek puanlı öğretmenlerin mağduriyetine yol açacaktır.



Örnek: Öğretmen 20 tercih yapmış olsun. 20 Mayıs itibariyle ilk iki ve diğer(3-4-5-6-7-8-9) tercihlerinde boşluk olmadığından 10.tercihine 20 Mayıs'ta atanmış olsun. Bu durumda 18 Haziran ya da 11 Ağustos'ta sıralar çalıştırıldığında bu okullarda (öğretmenin ilk iki tercihinde) emeklilik ya da başka nedenle kadro açılırsa buralara Mayıs'ta 10.tercihine atanan öğretmenin atanma şansı yoktur. Yerine daha düşük puanlı bir öğretmen atanacaktır.



Bu sorunların da çözümü mümkündür.



MEB'in konuyu yeniden alması yerinde bir karar olacaktır.



Maksut BALMUK

Öğretmen,Yazar