Başsavcılıktan, Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabının Kapatılmasına İlişkin Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'teki hesabına, "suç işlemeye tahrik" suçunun ihlali ile suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle erişim engeli getirildiğini bildirdi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu hakkında mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütüldüğü ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Ayrıca, halen tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ait, fakat kendisinin kullanmadığı X sosyal medya hesabından TCK'nin 214. maddesinin (suç işlemeye tahrik) ihlaline yol açacak nitelikte suç teşkil eden, ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği tespit edildi.

Erişim Engeli Kararı

Yapılan incelemede, hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden, teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesinin mümkün olamayacağı vurgulandı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden 5651 sayılı kanunun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheliye ait (https://x.com/ekrem_imamoglu?s=21) URL adresli hesabın tamamına erişimin engellenmesine dair karar verilmiş ve karar uyarınca erişim engeli bugün itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.