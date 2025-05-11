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8 kişinin öldüğü Çanakkale'deki kazanın inceleme raporu çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, tomruk yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazanın inceleme raporu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, kamyonun tonaj aşımı yapmadığı, kaza yerindeki ve geçiş yolundaki kameralardan brandasının olduğu belirlendi. Söz konusu araca son 2 yılda ehliyetsiz, brandasız ve muayenesiz araç kullanmaktan ceza uygulandığı bildirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 18:33, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 18:33
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8 kişinin öldüğü Çanakkale'deki kazanın inceleme raporu çıktı

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinde meydana geldi. Ezine'den Çanakkale yönüne giden Oktay Batır'ın kontrolünü yitirdiği 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, refüjü geçerek karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasındaki tomrukların yola savruldu. Bu sırada Ezine yönüne giden 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, tomruklara çarpıp, savrularak şarampole girdi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 24 yaralıdan 3'e de kurtarılamadı.

4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden kamyon şoförü Oktay Batır (35), otobüs şoförü Mehmet Altınok (52), muavin Semih Atmaca (23) ile otobüs yolcuları Samettin Kayatekin (64), Orhan Şale (52), Kamile Başkut (64), Fatma Bektaş (68) ve Aynur Kocabey'in (62) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderildi.

Kamyon şoförü Oktay Batır Mersin'de, yolculardan Samettin Kayetekin Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Kamile Başkut İstanbul'un Esenler ilçesinde, Aynur Kocabey ise Tekirdağ'da bugün öğlen toprağa verildi.

Otobüs şoförü Mehmet Altınok'un Karabük'ün Safranbolu, muavin Semih Atmaca'nın Balıkesir Burhaniye ile yolculardan Orhan Şale'nin İstanbul Bayrampaşa, Fatma Bektaş'ın ise Tekirdağ'da ikindide toprağa verileceği bildirildi.

6 YARALIDAN 3'ÜNÜN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SÜRÜYOR

Kazada yaralanan 21 kişiden 15'i ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren diğer 6 yaralıdan 3'ünün tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği bildirildi.

TOMRUKLARI BAYRAMİÇ'TEN YÜKLEMİŞ

Kazanın inceleme raporu da çıktı. Raporda, kamyon şoförü Oktay Batır'ın Bayramiç'in Aladağ mevkisindeki Orman İşletme Şefliği'nden kaza günü saat 09.30'da Çanakkale'ye götürmek üzere 22 bin 184 metreküp tomruk yüklediği belirtildi. Yapılan incelemelerde kamyonun brandasının olduğu ve tonaj aşımı yapılmadığı tespit edildi.

DAHA ÖNCE ÇEŞİTLİ CEZALAR KESİLMİŞ

Söz konusu 33 ANK 274 plakalı kamyona 30 Mayıs 2024'te, 'Kara yoluna dökülecek şekilde yük yüklemek' ve 16 Eylül 2024'te 'Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak'tan, 9 Nisan'da ise 'Ehliyetsiz şoför ve muayenesiz araç kullanma' suçlarından ceza yazıldığı bildirildi. Ayrıca 13 Nisan'da da yine aynı kamyona Bayramiç-Çan kara yolunda muayenesiz ve brandasız araç kullanmaktan yine ceza kesildiği belirtildi.

Öte yandan, 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsün ise geçmişe ait hiçbir cezası olmadığı, şoförü Mehmet Altınok'a ise 11 Ekim 2024 tarihinde Takograf Dinlenme Süresi'ne uymamaktan ceza yazıldığı kaydedildi.

Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı

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