AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Fesih" ve "silahları teslim etme" kararının, PKK'nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesinin bir dönüm noktası olacağını belirtti. Bu sürecin devlet kurumları tarafından sahada titizlikle takip edileceğini vurgulayan Çelik, ulaşılan aşamaların Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edileceğini ifade etti.

Kararın Önemi ve Takip Süreci

Fesih ve silahları teslim etme kararının eksiksiz uygulanması bekleniyor.

ve kararının eksiksiz uygulanması bekleniyor. Süreç, devlet kurumları tarafından sahada dikkatle izlenecek.

Gelişmeler, Sayın Cumhurbaşkanına düzenli olarak bildirilecek.

Dönüm Noktası Olarak Değerlendiriliyor

Bu kararların hayata geçirilmesi, terörle mücadelede yeni bir aşama olarak görülüyor. Özellikle PKK'nın tüm şube ve uzantılarının kapatılması, sürecin en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleri ve dirayetleri ile ortaya koydukları terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı. Yaklaşık yarım asırdır süren terör sorunundan kurtulmanın eşiğine gelen Türkiye, 8 aydır devam eden Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte önemli bir dönemece girdi. Terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu.

Terörsüz Türkiye Sürecinde Önemli Gelişme

Efkan Ala, terör örgütünün silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır. Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır. İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir."

Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir.

Kararlılıkla İlerleyen Süreç

Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin iradeleriyle, terörsüz bir Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerleniyor. Bu süreçte, ilgili mekanizmaların etkin şekilde işletileceği vurgulandı.