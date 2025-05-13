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56 KPSS Puanlı Mühendis Nasıl Kadro Kazanır?

Dalaman Belediyesi Mühendis alımında 56 KPSS puanlı aday mülakatta kadroyu kazandı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 11:40, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 11:41
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56 KPSS Puanlı Mühendis Nasıl Kadro Kazanır?

5 Mayıs 2025 tarihli "Dalaman Belediyesi Personel Alımında Şeffaf Olmalı" başlıklı yazımızda; 3 Mart 2025 tarihinde ilan edilen 2 Mühendis ve 1 Eğitmen kadrosu için kadroya başvuran yüksek puanlı adayların yerine düşük KPSS puanlı kişilerin davet edildiği, söz konusu sınav öncesi Dalaman Belediyesi tarafından ilgili kadrolara başvuran tüm adayların listesi ve mülakata davet edilmeyen adayların elenme gerekçesinin şeffaf bir şekilde duyurulması gerektiğine dikkat çekmiştik.

Ancak, ilgili Belediye yazımızı dikkate almak yerine mülakatta daha vahim sonuçlara imza atmaktan geri durmamıştır.

İlgili Belediye tarafından duyurulan Çevre Mühendisliği sonuçlarına baktığımızda;

KPSS puanı 56,88868 olan adaya 83,4 puan verilmek suretiyle başarılı sayıldığı, diğer adaylara ise 28, 17,7 ve 20,3 gibi düşük puanlar verildiği görülmektedir.

Ülkemizde binlerce mezun verilen bir alanda 55 gibi çok düşük bir puanla mühendis istihdam edilmesinin akla ve mantığa yatan tek bir tarafı dahi bulunmamaktadır.

Mahalli idarelerin şeffaflıktan uzak başvuru aşamaları ve kayırmacılığı işaret eden mülakat süreçlerine dur denilmesinin gerektiği apaçık ortadadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının mahalli idarelere personel temininde merkezi alımı teşvik etmesi, başvuru süreçlerini elektronik süreçlere bağlaması ve mülakatları denetime tabi tutması düzeltici işlemlerin ilk adımları olacaktır!

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