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İÜ, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını tebliğ etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Üniversitesi tarafından gönderilen yazıda diplomasının iptal edildiği bildirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 19:21, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 19:27
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İÜ, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını tebliğ etti

Üniversite yönetimi, İmamoğlu'nun 1990 yılında İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına usulsüz yatay geçiş yaptığı gerekçesiyle, mezuniyet ve diploma iptalini gerçekleştirmiştir. Karar, 18 Mart tarihli yönetim kurulu toplantısında alınmış ve İmamoğlu'na tebliğ edilmiştir.

İstanbul Üniversitesi'nin Kararı

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart tarihli kararında, usulsüz yatay geçiş nedeniyle mezuniyetin ve diplomanın iptal edildiği belirtilmiştir. Kararda, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleri öne çıkarılmıştır.

Üniversite Tebliğ Yazısından Alıntı

"Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No'lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir."

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