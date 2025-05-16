İlber Ortaylı, öğrencilerle tartıştı: Sus bakayım, okulun kapanmasını istemiyorum!

İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında yaşanan tartışma, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Nureddin Yıldız protestolarına destek veren Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin de katılımıyla gündeme geldi. Olayda, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) Nureddin Yıldız'ı etkinlik için kampüse davet etmesi üzerine başlayan protestolar sonucunda 97 öğrenci gözaltına alındı ve bu öğrencilerden 6'sı tutuklandı. Tartışma sırasında Prof. Dr. İlber Ortaylı, öğrencilere "Sus, bakayım, önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi ve "Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı. Öğrenciler ise Ortaylı'ya "Pedofiliyi savunan hoca mı olur" diyerek karşılık verdi.

Nureddin Yıldız Neden Protesto Ediliyor?

Nureddin Yıldız, geçmişte yaptığı açıklamalarda evlilik yaşı ve kadına yönelik şiddet konularında tartışmalı ifadeler kullanmıştı. Özellikle, "Her Müslüman delikanlı, her Müslüman kız fiziksel, sağlık açısından bir sorun yok ise evlenmeye namzettir. Şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu, 25 yaşında bir erkeğin nikahlanmalarında bir sorun yoktur. Kuran'a iman eden bütün Müslümanlarda evlilik için bir yaş söz konusu değildir" şeklindeki sözleri büyük tepki çekti.

Nureddin Yıldız, kadına yönelik şiddet konusunda da "Allah vur dediyse vardır bir hikmet" ifadesini kullanmıştı.

Protestoların Sonuçları

Protestoların ardından çok sayıda öğrenci gözaltına alınırken, olaylar üniversite yönetimi ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Tartışmalar, üniversitelerde ifade özgürlüğü ve toplumsal hassasiyetler açısından önemli bir gündem oluşturdu.