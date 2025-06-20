Emeklilikte Hem İşçi, Hem Memur Statüsünden Aynı Anda Aylık Alınabilir Mi?

Soru : 1997-2003 yılları arasında Devlet Hastanesinde doktor olarak çalıştım. Daha sonra aralıklı olarak kendi işyerim ve bir işverene tabi olarak görev yaptım ve 4/a'lı olarak yaşlılık aylığım 2025 yılında bağlandı. Tekrar 4/c li olarak göreve başlarsam sosyal güvenlik durumum nasıl olur.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Hizmet bütünleşme konusu:

1 Ekim 2008 tarihinden önce farklı statülerde çalışmaları olanlar hakkında hizmet bütünleşmesi işlemlerinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıl hizmet kuralı geçerli olur. Son 7 yıl hizmet kuralı hakkında bilgi almak için

https://www.memurlar.net/haber/1042514/

https://www.memurlar.net/haber/1070485/

https://www.memurlar.net/haber/1048203/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Emeklilik sonrası tekrar çalışma imkanı verilenler ile çalışma halinde aylıkların ödenip ödenemeyeceği konusu:

2005 yılından beri yürürlükte olan 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği, Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanmaları mümkün olmamaktadır.

Ayrıca, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamamakta ve görev yapamamaktadırlar.

Memur ve İşçi olarak 2 ayrı (emekli/yaşlılık aylığı) aylık alma konusu;

Farklı statülerden emekli olanlar için iki aylık alması için kişilerin mutlaka 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk/memurluk statüsünde sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olması gerekmektedir.

Ayrıca, 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayıp, bu tarihten sonra memurluk hizmeti olanlar hakkında aylık bağlanma sistemlerinde 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu Kanunun Geçici Madde 2 hükmü aylık bağlanma şeklini göstermiştir. Dolayısıyla bu hüküm, yaşlılık aylığı almakta olan işçi emeklisi memurluğa başlar ve memurluktan ayrıldığında yaşlılık aylığı memurlukta geçen süreleri de esas alınarak yaşlılık aylığı tekrar hesaplanarak yükseltilmesi gereken bir durumu ortaya çıkarmaktadır.

Bu nedenle,

1- 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti ve memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetleri OLANLAR:

Bu durumdaki kişiler hakkında aylık, hizmet şartı, ikramiye vb. gibi konularda 5434 sayılı Kanun, aylık kesilme şartlarında 506 sayılı Kanun (5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü haricinde), hizmet bütünleşmesi şartlarında 2829 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğinden işçi statüsünde emekli olmuş kişiler;

-İşçi statüsündeki emekli aylıklarını yine bir işyerine girip işçi statüsünde prim ödemek suretiyle 506 sayılı Kanun hükümleri gereği emekli aylıklarını kestirdikten sonra (5335 SK/Md. 30 hükmü uyarınca aylık kesilme hariç) memurluğa başlarsa tüm hizmetler üzerinden son 7 yıl hizmet kuralı (1260 gün ve daha fazla hizmet) işler ve son 7 yıl hizmet toplamına göre aylık bağlanacak statünün tespitinin yapılıp, bunun sonucunda tek bir statüden aylık ödenmesi durumu ortaya çıkar.

- Şayet, işçi statüsündeki aylıklarını kestirmeden memur statüsüne atanırsa işçi statüsündeki emekli aylığı 506 sayılı Kanun yerine 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü işletilerek kesilir, memurluktan ayrıldığında hizmet bütünleşmesi yapılmaz, bu durumda her statü ayrı ayrı değerlendirilir. Memur statüsünde geçen hizmetleri aylık bağlanmasına yetiyor (en az 15 yıl ve 61 yaşın dolumu gibi) ve emekli olur ise memur statüsünden aylık bağlanır, ayrıca 5335 SK/Madde 30 hükmü uyarınca kesilen/durdurulan işçi statüsündeki aylığı yeniden ödenir, dolayısıyla da bu durumda hem işçi hem de memur statüsünden ayrı ayrı 2 aylık alınabilecek durum ortaya çıkar.

2- 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf hizmetleri olan, ancak bu tarihten önce memurluk hizmeti ve memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetleri OLMAYAN ve ilk defa bu tarihten sonra memur olanlar:

Bu durumdaki kişiler hakkında aylık kesilmesi, yeniden bağlanması sistemlerinde 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca 5510 SK/Geçici Madde 2 hükmü aylık bağlanma şeklini göstermiştir. Dolayısıyla bu hüküm gereği, yaşlılık aylığı almakta olan işçi emeklisi memurluğa başlar ve memurluktan ayrıldığında yaşlılık aylığı memurlukta geçen süreleri de esas alınarak yaşlılık aylığı tekrar hesaplanarak yükseltilmesi gereken bir durumu ortaya çıkarır. Yani, bu durumda 2 ayrı aylık bağlanması söz konusu olmaz, sadece memurlukta geçen hizmetleri işçi statüsündeki yaşlılık aylığını güncelleştirmeye katkı sağlar ve işçi statüsünde tek bir aylık ödenir.

Emeklilikte doktorlara yapılan ilave ödeme konusu (5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmü):

Memuriyet statüsü üzerinden emekli olma şartına bağlı olarak yapılan ilave ödemeden, tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli olanlar yararlanmakta ve bu ödemeden hem 5434 hem de 5510 kapsamındakiler faydalanmaktadırlar.

İşçi veya esnaf statüsünden emekli olan doktorlar bu ödemeden yararlanamamaktadırlar. Konu hakkında,

https://www.memurlar.net/haber/1033361/

https://www.memurlar.net/haber/1093423/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Sonuç bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Şayet 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmünde belirtilen istisnadan yararlanarak tekrar mesleğinizle ilgili olarak memurluğa başlamanız halinde, 1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetinizin olduğunu belirmeniz nedeniyle de, hakkınızda hem 5434, hem 506, hem de 2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan kanun hükümlerinin uygulanması gerekir.

Bu durumda;

Açıktan atama yapılmadan önce işçi emeklisi olarak aldığınız aylığınızı yine sigortalı bir işte çalışmak suretiyle kestirip daha sonra memurluğa başlamanız halinde ve bu çalışma süreniz de en az 1260 gün ve daha fazla olması + 5434 sayılı Kanuna göre emekli aylığı bağlanması şartlarını taşımanız halinde işçi olarak geçen hizmet süreleri de memurluk süreleriniz ile birleştirilmek suretiyle tek bir statüden yani memurluk statüsünden emekli olabileceğinizi, bu durumda işçi statüsünden emekli aylığı alamayacağınızı,

Ayrıca, memurluk statüsünden emekli olduğunuzda doktorlar için verilen ilave ödemeden emeklilikte yararlanabileceğinizi, Ancak, işçi statüsündeki emekli aylığınızı yine sigortalı bir işyerine başlayarak kestirmeden memurluğa başlamanız halinde ise işçi emekli aylığınız bu defa 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmüne göre kesilir/durdurulur, memurlukta geçen çalışmalarınız da en az 15 yıl hizmet (işçi olarak aylık bağlanmasında dikkate alınan memurluk, esnaflık ve işçilik süreleri hariç) ve 61 yaşınızı da doldurmanız halinde ikinci bir aylık olarak memurluk statüsünden aylığınızın da ödenmesi gerektiğini ve yine doktorlar için verilen ilave ödemeden de yararlanmanız gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

NOT: Bu durumda bulunan kişilerin yine de SGK ndan bilgi almalarını ve ona göre hareket etmelerini tavsiye etmekteyiz.