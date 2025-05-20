MEB, yılın ilk genelgesini Mayıs ayında yayınladı konu; "Aday Öğretmenlik Süreci"

2025/1 Nolu Genelgede aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Bakanlığımız kadro ve pozisyonlarında aday öğretmen olarak görev yapanların adaylık sürecine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği 21/12/2024 tarihli ve 32759 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik'e göre:

1) 18/10/2024 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlamayanlar ile 18/10/2024 talihinden 1/9/2025 talihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edileceklerin adaylıkla ilgili iş ve işlemleri, İlgi (a)'da kayıtlı Yönetmelik'in aday öğretmenlere ilişkin hükümleri ve 22.04.2025 tarihli ve E-34227763-020-130107634 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz doğrultusunda yürütülecektir.

2) Özel öğretim kurumlarında görev yapmakta iken ilgili mevzuatına göre öğretmenlik mesleğinde adaylığı kaldırılmış olan öğretmenlerden Bakanlığımız öğretmen kadro ve pozisyonlarına atanmış olanlar, bu kurumlarda adaylıklarının kaldırıldığım resmi kurumlar tarafından verilmiş belge ile ispatlamaları kaydıyla aday öğretmen yetiştirme sürecine tabi tutulmayacak ancak devlet memurluğundaki adaylıkları bir yıllık görev süresi sonunda kaldırılacaktır.

3) Kamu kimim ve kuruluşlarında görev yapmakta iken eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda adaylıkları kaldırılmış olanların, devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi veya uzman olarak görev yaptıktan soma bu görevlerden ayrılanlar ile halen görev yapmakta olanlardan Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atananların adaylıkları, aday öğretmen yetiştirme sürecine tabi tutulmadan göreve başlama tarihleri esas alınarak kaldırılacaktır.

4) 22.09.2022 talihli ve E-20299769-10.06.01-58539001(2022/20) sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

İşte 2025/1 Nolu Genelge;

Ahmet KANDEMİR