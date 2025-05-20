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Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular e-Okul üzerinden yapılacak. Başvuru, sınav ve kayıt tarihleri açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 12:17, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 12:18
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Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Tüm başvuru ve sınav süreçleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile müsiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımına ilişkin usul ve esasları içeren başvuru kılavuzu yayımlanmıştır.

Başvuru ve Sınav Takvimi

  • Başvurular: 10-23 Haziran 2025
  • Yetenek sınavı giriş tarihleri: 26 Haziran 2025'te ilan edilecek
  • Yetenek sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi: 27 Haziran-8 Temmuz 2025

Yerleştirme Sonuçları ve Kayıtlar

  • Asıl ve yedek listelerin ilanı: 11 Temmuz 2025
  • Asıl listeden kazananların kesin kayıtları: 12-17 Temmuz 2025

Ek Yerleştirme Süreci

  • Boş kontenjanların ilanı: 18 Ağustos 2025
  • Ek yerleştirme tercihleri: 18-22 Ağustos 2025
  • Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı: 25 Ağustos 2025
  • Kayıt işlemleri: 25-28 Ağustos 2025

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

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