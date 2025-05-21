2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 00:51, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 00:56
MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.
e-Devlet kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.
Sıra kayıtlarına ilişkin bilgiler atama kararnamelerinin gönderilmesinin ardından MEBBİS il içi isteğe bağlı başvuru ekranında yer alacaktır.