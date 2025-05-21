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Üniversite, Personel Temininde Çevrim İçi Başvuruya Geçiş Yaptı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, öğretim elemanı başvurularında adaylara büyük kolaylık sağlayan çevrim içi sisteme geçiş yaptı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 16:00, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 13:46
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Üniversite, Personel Temininde Çevrim İçi Başvuruya Geçiş Yaptı!

Kamu kurumlarının günümüz teknolojilerine uygun olarak personel alım süreçlerinde teknolojinin imkanlarından yararlanmak suretiyle çevrim içi platformlar aracılığıyla müracaatları almasını önemsiyor ve teşvik ediyoruz.

Bırakın posta yoluna imkan vermeyi "ŞAHSEN" başvuru dayatması yapan kurumları da bu mecra üzerinden sizlerle paylaşıyor ve eleştiriyoruz.

Çünkü, bu devirde personel alımında şahsen başvuru düşüncesinde olan bir kurumun iyi niyetli olduğunu düşünmek ne yazık ki zor!

Bu kapsamda, geçmiş hafızalarımızı yokladığımızda birkaç kez eleştirdiğimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin 20 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımladığı öğretim elemanı ilanıyla çevrim içi sisteme geçiş yaptığını görünce mutlu olduğumuzu ifade etmek isteriz.

İlgili üniversite tarafından ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarının bundan böyle https://basvuru.ksu.edu.tr adresinden alınacağı duyurulmuştur.

Yapay zekanın üniversitelerde ön lisans düzeyinde programlara dönüştüğü düşünüldüğünde; çoğu konuda öncü olmasını beklediğimiz yükseköğretim kurumlarının geç de olsa attığı bu adımların yaygınlaşarak devam etmesini takdir ve temenni ediyoruz!

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