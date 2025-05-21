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YÖK Norm Kadroda Bir Kez Daha Esneme Yaptı

Yükseköğretim Kurulu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte düzenlemeye gitti!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 10:00, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 09:31
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YÖK Norm Kadroda Bir Kez Daha Esneme Yaptı

Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans, lisansüstü programlar ve bunların niteliği ile öğrenci sayıları, yükseköğretim kurumunun eğitim ve öğretim faaliyetleri dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak öğretim elemanı norm kadrolarını ve bunların kullanımına ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanan, "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" 2 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Söz konusu Yönetmeliğin yayım tarihindeki düzenlemeye göre; üniversitelerin bölümlerinde bir ünvan dengesi sağlayabilmek adına öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3'ü aynı unvan için kullanılabileceği hüküm altına alınmıştı.

Bunu örnekli bir şekilde açıkladığımız 18 Aralık 2018 tarihli haberden de görebileceğiniz üzere, Psikoloji Bölümünün asgari kadro sayısının üç öğretim üyesi olduğu bir kuralda, anılan bölüme yeni bir öğretim üyesi temin etmek istediğiniz de bu ünvanın mutlaka Doçent ya da Profesör olabilmesi kurala bağlanmıştı.

Yıllar içerisinde bu kısıtlamanın özellikle yeni kurulan bölümleri ve üniversiteleri zorladığı çok açık olduğundan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bir dizi düzenlemeler ve bazı teşvikler yapıldı. Bunlar:

-2/3 kuralını aşabilmek adına Yükseköğretim Kurulunca öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadrolarında bu şartın aranmayacağı hüküm altına alındı. (2 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete)

-Daha sonra 2/3 unvan kuralı, 3/4 düzeyine getirildi ve bu kısıtlamadan araştırma üniversiteleri tümüyle istisna tutuldu. (3 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete)

- Yükseköğretim Kurulu Akademik Hareketlilik Projesini teşvik etmek üzere bu kapsamda en az iki yarıyıl öğretim üyesi görevlendiren birimler 3/4 kuralından istisna tutuldu. (15 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete)

Son olarak, 21 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yapılan düzenleme ile 2 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen yönetmelik değişikliğine göre temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadroları genel hale getirilerek tüm öğretim üyesi kadrolarının bu kapsamda değerlendirilebileceği düzenleme altına alındı.

Böylelikle, üniversitelerin talepleri ve YÖK'ün uygun görmesi halinde tüm öğretim üyesi kadroları 3/4 kuralından bağımsız olarak ayrıca değerlendirilecek ve olumlu olması halinde ilan edilebilecektir.

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