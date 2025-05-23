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ÖSYM'den Hafta Sonu e-YÖKDİL ve YDUS Sınavları Detayları

ÖSYM, hafta sonu e-YÖKDİL ve YDUS sınavlarını düzenliyor. Sınav saatleri, giriş kuralları ve adaylara sağlanan kolaylıklar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2025 11:05, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2025 11:07
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ÖSYM'den Hafta Sonu e-YÖKDİL ve YDUS Sınavları Detayları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından hafta sonu önemli sınavlar düzenlenecek. e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavı yarın, e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri ve YDUS 1. Dönem ise 25 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavlara katılacak adaylar için belirli saatlerde sınav binalarına giriş kuralları uygulanacak. Adaylar, sınav başlamadan önce belirtilen saatlerde sınav merkezlerinde olmalı ve geç kalanlar içeri alınmayacak.

Sınav Saatleri ve Süreleri

  • e-YÖKDİL 2025/1 ve e-YÖKDİL 2025/2: Saat 13.45'te başlayacak, adaylar 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.
  • YDUS 1. Dönem: Pazar günü saat 10.15'te başlayacak, adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 60 soru için 80 dakika cevaplama süresi olacak.

Sınav Uygulama Detayları

  • YDUS, Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık ana dallarında yapılacak.
  • e-YÖKDİL, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde uygulanacak.
  • YDUS, Ankara'da iki sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Katılımcı ve Görevli Bilgileri

  • Toplamda 13 bin 972 aday sınavlara katılacak.
  • Sınavlarda emniyet personeli dahil 1163 görevli yer alacak.

Engelli ve Muafiyetli Adaylar İçin Düzenlemeler

  • Sınavlara katılacak gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutulacak; bu haktan 19 aday yararlandı.
  • 26 engelli aday sınavlara katılacak; gerekli düzenlemeler yapıldı ve ilgili görevli atamaları gerçekleştirildi.
  • Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave süre kullanabilecek.

Nüfus Müdürlüklerinin Açık Olacağı Saatler

  • Cumartesi: 11.00-13.30 saatlerinde
  • Pazar: 07.00-10.00 ve 11.00-13.30 saatlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak.

Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, görev alacak personele kolaylıklar dileriz.

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